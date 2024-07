Torna la “Mostra scambio di minerali e fossili”: ingresso gratuito

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 20 e domenica 21 luglio, nel suggestivo chiostro di Sant’Agostino, a Massa Marittima, appuntamento con la 56ª edizione della “Mostra scambio di minerali e fossili”, organizzata dal Gruppo mineralogico massetano “Bernardino Lotti” con il patrocinio del Comune e dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, con il contributo dell’Avis comunale di Massa Marittima. L’evento è a ingresso libero.

Gli stand saranno aperti il sabato, dalle 17.30 alle 23, e la domenica per l’intera giornata, dalle 9 alle 20, con la possibilità di ammirare una vasta selezione di minerali e fossili provenienti da collezioni di tutto il territorio italiano.

In occasione della mostra, domenica 21 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, aprirà le sue porte al pubblico anche la “Collezione di minerali, rocce e fossili” di Marie Therese Eckelmans Martin, in via Moncini 62. La piccola galleria di via Moncini è uno scrigno di bellezza che conserva al suo interno un tesoro inestimabile costituito dalla collezione di minerali, rocce e fossili di Giuliano Galeotti, massetano con la passione per la mineralogia, che negli anni è riuscito a raccogliere più di mille pezzi, provenienti per la maggior parte dal sottosuolo delle Colline Metallifere, ma anche da altre parti del mondo.

Il Gruppo mineralogico “Bernardino Lotti” è una vera e propria istituzione a Massa Marittima. Fondato nel 1975 da un gruppo di tecnici, minatori, esperti di mineralogia e di geologia, docenti, ricercatori e collezionisti, ogni anno organizza la mostra scambio compresa nel calendario e nella programmazione della Regione Toscana. Un evento che vuole essere anche un ricordo e un omaggio al lavoro durissimo di migliaia di minatori che fino agli anni Ottanta hanno lavorato nelle miniere di Massa Marittima e delle Colline Metallifere.