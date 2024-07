“…Ed io avrò cura di te”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Giro di boa per la terza edizione della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, promossa dal Comune di Scarlino e dal suo assessorato alla cultura, con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Domenica 21 luglio, alle 21.15, andrà in scena il quarto dei sei appuntamenti in cartellone alla Rocca pisana. Su uno dei palchi più suggestivi della Maremma, Lorenza Baudo, Alessandro Lucherini e Giacomo Moscato porteranno in scena “…Ed io avrò cura di te”, coniugando la voce, quella splendida di Lorenza Baudo, la musica, quella coinvolgente delle tastiere di Alessandro Lucherini, e le parole, quelle emozionanti raccontate da Giacomo Moscato, in veste di storyteller.

Lo spettacolo, attraverso una selezione di celebri canzoni di grandi nomi della musica italiana (Battiato, Concato, Fossati…) e di episodi tratti dalle grandi narrazioni epiche (“Iliade”, “Odissea”, “Eneide”…), narrerà e approfondirà i concetti del “prendersi cura”, dell’aiuto reciproco, dell’amicizia e dell’amore. Un viaggio straordinario tra le emozioni in una cornice da favola nel quale non mancheranno piacevoli sorprese.

L’evento sarà ad ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione.