Musica, teatro e sagre: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Ancora una settimana ricchissima di eventi, quella che è appena iniziata e che sarà all’insegna del teatro e della musica, grazie alle rassegne organizzate dall’amministrazione comunale di Roccastrada, oltre all’enogastronomia, per le sagre della ribollita a Ribolla, dello gnocco e del tortello nel pallone a Sticciano Scalo, oltre alla tradizionale “Festa nell’aia” del capoluogo Roccastrada. Altri eventi organizzati dalle locali associazioni anche nelle frazioni di Roccatederighi e Montemassi.

II programma

Ma vediamo nello specifico quali sono gli eventi che caratterizzeranno il fine settimana da giovedì 18 fino a domenica 21 luglio nel territorio comunale di Roccastrada:

Giovedì 18 luglio, alle 21.15, nella chiesa della Santissima Concezione di Sticciano alto, si terrà la seconda serata della rassegna “Paesi in musica a Roccastrada”, che prevede il concerto del “Duo Latinamericando” con Roberto Cilona al flauto, Massimo Aureli alla chitarra a 7 corde, con special guest Marco Cilona al flauto. La rassegna è organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Agimus e prevede quattro concerti di qualità in altrettanti luoghi suggestivi del territorio. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.

Sabato 20 luglio, alle 21.15, in piazza Roma a Piloni, è in programma la terza serata della rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” con la compagnia teatrale “La compagnia dell’anello”, che metterà in scena la commedia “Missione da i’ Paradiso”. Anche in questo caso l’organizzazione della rassegna è a cura del Comune di Roccastrada con il contributo di Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito. Sono previste altre tre date in altrettante frazioni del territorio comunale, nelle quali si alterneranno le compagnie “La prova generale” e “Compagnia dell’anello”.

Sempre sabato 20 luglio sono in programma altri due eventi organizzati da associazioni locali, rispettivamente a Montemassi e Roccatederighi. Nello specifico, Arci Montemassi per l’estate montemassina organizza, nella splendida cornice del castello di Montemassi, alle 21, per l’ottava edizione della rassegna “Lirica in Castello” “Intrecci di passione”, con Manuela Molinelli, Claudio Rocchi e Francesco Ianniti Piromallo. L’evento è patrocinato dal Comune di Roccastrada. Per assistere allo spettacolo è prevista la prenotazione obbligatoria tramite whatsapp, sms o chiamate per informazioni nelle ore serali, al numero 371.6925467.

A Roccatederighi invece la “Compagnia della Rocca”, in collaborazione con la Pro Loco Roccatederighi, presenta, alle 21.30, in piazza Garibaldi, la prima dello spettacolo teatrale “Le cognate”, per la regia di Massimiliano Gracili.

Roccastrada ospiterà nella location del vecchio campo di calcio di via Carducci, da giovedì 18 a domenica 21 luglio, la tradizionale “Festa nell’Aia”. Tutte le sere, a partire dalle 18, dal grano al pane sfornato nell’aia, dal granturco alla polenta fritta, con un ricco menu contadino che va dal papero in umido alla trippa fino alle acciughe sotto pesto, il tutto accompagnato da ottimi vini locali. L’aia di Roccastrada promuove la fattoria didattica per i ragazzi: ogni sera verrà insegnato come si fanno il miele, il pane, il cacio e tutte le sere si concluderanno con il famoso “assalto al pagliaio”.

A Ribolla, da venerdì 19 fino a domenica 21 luglio, in piazza della Paga la Pro Loco di Ribolla, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, organizza la 12^ sagra della ribollita, in cui verrà proposto questo piatto della tradizione locale nella sua ricetta storica. Tutte le sere apertura del ristorante e del bar a partire dalle 19.30.

Sticciano Scalo ospita invece nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 luglio (con replica nel fine settimana successivo 27 e 28 luglio), nella struttura polivalente di Sticciano scalo in via Vecchia, la 2^ sagra dello gnocco e del tortello nel pallone, con ristorante aperto dalle 19.30. La sagra è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Sticciano con la collaborazione della Pro Loco Sticciano ed il patrocinio del Comune di Roccastrada.