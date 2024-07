“Rag ‘n’ Roll”: musica nel segno dell’antidiscriminazione alla miniera Ravi Marchi

Gavorrano (Grosseto). Sabato 13 luglio, alla miniera Ravi Marchi di Gavorrano, a partire dalle 19.00, una serata a base di musica e antidiscriminazione: le note eclectic-jazz di Studio Murena faranno da colonna sonora alla serata organizzata dalla Rag – Rete antidiscriminazione grossetana.

“Per conoscere la Rag e aderire attivamente alle iniziative potete partecipare ai prossimi eventi pomeridiani e serali a Gavorrano e Capalbio, dove troverete i volontari della Rete – si legge in un comunicato degli organizzatori dell’evento –. Nello spazio dedicato, riconoscibile dalla mascotte Equa, sarà possibile chiedere informazioni sui prossimi eventi, confrontarsi e diventare aderente. Per ampliare su tutto il territorio provinciale il coordinamento coinvolgendo associazioni, enti pubblici e cittadini in rete per contrastare la diffusione di discriminazioni basate sulla razza, religione, condizioni di salute, genere e orientamento sessuale, attraverso iniziative di vario genere: eventi formativi e informativi, iniziative di sensibilizzazione, campagne, sportelli di segnalazione e supporto, spettacoli, etc”.

Anche i prossimi eventi si inseriscono nelle azioni di rilancio della Rete mantenendo la combinazione fra attività di sensibilizzazione e momento culturale artistico sulle tematiche dell’antidiscriminazione.

Sabato, nella serata Rag saranno ospitati gli Studio Murena, un gruppo emergente milanese che propone un sound che attinge dal jazz, dall’elettronica e trova nel rap il linguaggio che ne contraddistingue la narrazione.

Mentre domenica, su invito del circolo Arci Cantiere Queer Aps, lo spazio Rag arriva allo stabilimento balneare Jacarè, nel comune di Capalbio, dalle 17, nella serata ‘Shikkeria’ con Dj set e performance di Drag Queen.

Nella prossima settimana, mercoledì 17 luglio ,dalle 17.30, alla libreria Qb a Grosseto (Piazza Pacciardi) la presentazione del libro dell’associazione Agedo “Sei sempre tu”, un e-book gratuito, esemplare per chiarezza e fruibilità, per tutte le persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender e per coloro che vogliono supportarle nella loro ricerca del benessere e nella loro battaglia.

Tutte le informazioni sugli eventi estivi, sulla Rete e sul percorso partecipativo saranno disponibili sulla pagina Facebook e Instagram della Rag.