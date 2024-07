“Questa donna insopportabile”: alla Rocca pisana uno spettacolo per rendere omaggio a Mina

Scarlino (Grosseto). Domenica 14 luglio, alle 21.15, il palco della Rocca pisana si illuminerà nuovamente per accogliere il terzo appuntamento di “Letteratura & Teatro al castello di Scarlino”, la rassegna promossa dal Comune di Scarlino e dal suo assessorato alla cultura, con la direzione artistica di Giacomo Moscato, che quest’anno è giunta alla sua terza edizione.

In scena andrà “Questa donna insopportabile“, uno spettacolo di teatro-canzone nato da un’idea di Katia Fini (nella foto), che si può definire un vero e proprio viaggio emozionale all’interno della vita privata e artistica di Mina, una delle più grandi interpreti della storia della musica italiana.

Lo spettacolo proporrà uno straordinario mix di canzoni, parole ed emozioni e la stessa Katia Fini ricoprirà il ruolo sia di cantante che di storyteller. Accanto a lei, il chitarrista Simone Salvatore suonerà tutti i brani musicali.

Lo spettacolo

«Di Mina conosciamo tutti i successi a memoria, i gossip della vita privata e molti aneddoti interessanti e curiosi del suo percorso artistico, ma in questo viaggio scopriremo gli aspetti per lo più sconosciuti di una cantante che ha lasciato le scene nel 1978 e che da allora ha continuato a primeggiare nelle classifiche di vendita senza più apparire in pubblico. “Questa donna insopportabile” è un viaggio nella “Mina privata”, nella storia artistica di una cantante fuori dalle luci dello show business, dove la canzone e la sua inconfondibile voce diventa l’unico strumento comunicativo di un’artista che ha dato e concesso molto al suo pubblico» (Katia Fini).