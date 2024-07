Passeggiata nel borgo storico, apericena, musica e solidarietà: ecco “La vita è bella”

Scarlino (Grosseto). Sabato 13 luglio, a Scarlino, è in programma una serata di beneficenza per acquistare un macchinario da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’evento “La vita è bella” organizzato dal Comitato per la vita e dalla Pro Scarlino, inizia alle 18.30, con una passeggiata nel borgo con il direttore dei Musei di Scarlino, Lorenzo Marasco. Alle 19.30 l’appuntamento è alla Rocca pisana con l’apericena e la musica dal vivo di Giordano Cumoli, dei “Divi Tardivi”, e il djset di Marco One Dj.

«Siamo felici di accogliere questa bellissima iniziativa del Comitato per la vita e della Pro Scarlino – dichiara il sindaco Francesca Travison –: sarà un’occasione per stare insieme, ma soprattutto per raccogliere fondi per una causa importante. L’obiettivo è infatti la donazione di un sistema laser per l’asportazione dei tumori cutanei al Misericordia. Ringrazio le due associazioni e invito tutti a partecipare».

L’ingresso alla Rocca pisana è a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: cell. 366.4372854 e 347.6888357.