Il Festival eretico sbarca in paese: il programma

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Viviamo tempi in cui la libertà, “ch’è sì cara“, è sempre più merce rara, stretti come siamo tra le maglie del capitalismo politico e di ciò che non si può dire o denunciare. Eppure c’è chi proprio non ci sta e resiste. È il genius loci toscano che riemerge, custodito in quel fertile incrocio, tra le Biancane e la centrale “Springfield”, in una fusione tra natura e prodigi della tecnica, che è Monterotondo Marittimo, nella Maremma che è marittima, ma anche interna, tra gli influssi di Grosseto, Livorno, Pisa, Volterra e Siena.

Qui lo spirito eretico, autenticamente toscano, ironico e dissacrante, sempre pronto a ridicolizzare i potenti e a sgonfiare i palloni gonfiati, popolare perché del popolo, resiste, si tramanda, si celebra e raffigura. E allora il festival, su impulso del Ciap (Collettivo libere arti e pensiero) e con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo, non può che essere eretico: appuntamento sabato 13 luglio, in piazza Mario Cheli, dalle 17.30. È la terza edizione. La mistica del vino e della carne, tra scismi e nuove sintesi, la garantisce l’Enoteca degli Eretici. Tra gli interventi Uaar, Pardo Fornaciari, Livorno Palestina.