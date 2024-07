“Le strepitose donne di Shakespeare”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Scarlino (Grosseto). Dopo lo straordinario successo della serata inaugurale, secondo appuntamento per l’edizione 2024 della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino“, promossa dal Comune di Scarlino e dall’assessorato alla cultura, con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Domenica 7 luglio, con inizio alle 21.15, presso il castello di Scarlino (Rocca pisana) sarà la volta de “Le strepitose donne di Shakespeare”.

Lo spettacolo

Lo spettacolo porterà in scena i più grandi personaggi femminili comici creati da William Shakespeare, come Caterina de “La bisbetica domata”, Beatrice di “Molto rumore per nulla”, Monna Ford de “Le allegre comari di Windsor”, ma anche alcune tra le immortali protagoniste tragiche, come Giulietta, Lady Macbeth, Ofelia, Desdemona… Ad impersonale sarà l’attrice Laura Sbrana Adorni e, insieme a lei, in veste di attore e storyteller, reciterà Giacomo Moscato. Al maestro Paolo Mari, invece, sarà affidato l’accompagnamento musicale con chitarra, bouzouki e liuto. L’evento condurrà il pubblico in un incredibile ed emozionante viaggio tra parole e musica in cui non mancheranno dei veri e propri colpi di scena.

L’ingresso è gratuito senza obbligo di prenotazione.