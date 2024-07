Sincronie Summer Courses: al via il campus musicale estivo

Massa Marittima (Grosseto). Sta per iniziare la prima edizione dei Sincronie Summer Courses, campus musicale estivo residenziale ideato e organizzato dal Quartetto Sincronie e dalla scuola di musica “G. Chelli” di Grosseto.

Violinisti, violisti e pianisti di tutte le età si ritroveranno a Massa Marittima dal 3 al 7 luglio, per cinque giorni di musica e divertimento. “Le adesioni sono state numerose, molti iscritti provengono da Roma e hanno meno di 12 anni, la più piccola ha soli 7 anni”, racconta Agnese Maria Balestracci, una dei componenti del Quartetto Sincronie, organizzatrice dell’evento -. L’idea nasce dal desiderio di diffondere la musica tra i bambini e ragazzi giovani, stimolandoli a studiare uno strumento, offrendo loro cinque giorni di full immersion tra note e divertimento. Durante il campus ci saranno sia attività individuali, ma soprattutto tante attività collettive come i laboratori Orff e di musica di insieme. Il tutto si svolgerà nella meravigliosa cornice della Domus Bernardiniana di Massa Marittima, che offre spazi e servizi davvero unici. Nella bellissima sala San Bernardino, domenica 7 luglio alle 16, ci sarà il concerto finale dove tutti i partecipanti potranno mettere a frutto ciò che hanno imparato nei giorni del campus. L’ingresso è libero e siete tutti invitati a partecipare”.

Il Quartetto Sincronie

Il Quartetto Sincronie è una formazione con un curriculum davvero importante: oltre a incisioni discografiche, ha tenuto concerti in Italia e all’estero, ha suonato per i più importanti festival come la Società del Quartetto di Vicenza e il Festival dei Due Mondi di Spoleto; su invito dell’Ambasciata di Svezia, si è esibito durante la cerimonia di conferimento del Premio Nobel per la fisica a G. Parisi. A luglio potremo ascoltarli nella stagione dell’Accademia Chigiana a Siena. Il Quartetto non è nuovo a iniziative di formazione perché ha già realizzato masterclasses in conservatori e con associazioni musicali.

Per informazioni: cell. 3930503761, e-mail sincroniesummercourses@gmail.com.