Ecco il “Teatro sotto le stelle”: al via la rassegna in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Saranno le compagnie teatrali amatoriali “La prova generale” e “Compagnia dell’anello” ad animare sei serate estive nel territorio roccastradino, portando in scena due delle loro commedie nel capoluogo e nelle frazioni di Montemassi, Piloni, Roccatederighi, Sassofortino e Sticciano Scalo, per la prima edizione di “Teatro sotto le stelle a Roccastrada”.

Il programma

Con l’organizzazione del Comune di Roccastrada ed il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, le due compagnie teatrali amatoriali “La prova generale” e “Compagnia dell’anello” metteranno in scena rispettivamente, la prima, “Una tranquilla confusa giornata” giovedì 4 luglio in largo Don Bailo a Roccastrada, venerdì 12 luglio in piazza D’Armi a Sassofortino e domenica 4 agosto in via dei Mille a Sticciano Scalo, mentre la seconda “Missione da i’ paradiso” sabato 20 luglio in piazza Roma a Piloni, venerdì 26 luglio in piazza Garibaldi a Roccatederighi e venerdi 9 agosto in piazza Sant’Andrea a Montemassi. Gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, avranno inizio alle ore 21,15.

“Nel segno della continuità con la precedente amministrazione – dichiara l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi -, intendiamo puntare ancora sulla cultura e sulla valorizzazione dell’esperienza delle compagnie amatoriali del territorio, cercando di impreziosire la stagione estiva, già ricca di eventi e feste promosse dal ricco contributo che offrono costantemente le associazioni locali nella valorizzazione del territorio e delle loro eccellenze”.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – dichiara il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini – è convinta che la crescita di un territorio passi attraverso la cultura, tanto più quando questa vi è radicata e ramificata. Il ‘Teatro sotto le stelle a Roccastrada’ risponde a questi criteri coinvolgendo le frazioni e i borghi del comune attraverso un progetto di rete che vede collaborare due compagnie molto attive, portando avanti una tradizione, come quella del teatro amatoriale, che non va assolutamente dispersa. Siamo anche convinti che il pubblico saprà apprezzare questa manifestazione e che il nostro sostegno, che consideriamo un investimento sulla crescita culturale del territorio, avrà effetti positivi”.