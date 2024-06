Musica e cultura: un’estate ricca di eventi al Teatro delle Rocce

Gavorrano (Grosseto). “Siamo orgogliosi di presentare gli eventi in previsti al Teatro delle Rocce per l’estate 2024”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’amministrazione comunale di Santa Fiora.

“La XXII edizione del festival ‘Teatro delle Rocce’: quest’anno abbiamo organizzato tre eventi straordinari – continua la nota -. Ognuno di essi è stato pensato per offrire un’esperienza unica e indimenticabile: si parte l’11 luglio con il ‘concerto zero’ ‘Fiorella Sinfonica – Live’, con orchestra un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui Fiorella Mannoia sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica. Si prosegue con Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, che sarà protagonista sul palco del Teatro delle Rocce il 5 agosto, con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il cielo’. Chiuderà il festival il 23 agosto Francesco De Gregori che, accompagnato dalla sua band, farà risuonare il teatro con i brani con i quali ha segnato per sempre la musica italiana”.

Le navette

“Con l’occasione siamo lieti di annunciare l’istituzione di un servizio di due navette gratuite per il concerto di Fiorella Mannoia – prosegue la nota -. Questo servizio è stato pensato per facilitare l’accesso al teatro e per rendere la partecipazione agli eventi più comoda per tutti gli spettatori. Una delle 2 navette partirà dal parcheggio della piscina comunale a Bagno di Gavorrano: sarà comodamente fruibile da coloro che lasceranno l’auto nello stesso parcheggio, oppure in quello del parco pubblico (antistante allo stadio Matteini – Malservisi) o in via Morandi. L’altra navetta partirà dal parcheggio della Vallina (che verrà opportunamente segnalato durante l’evento). Entrambe le navette avranno partenze dalle 17.30 alle 21.00″.

“Grey Cat Jazz Festival 2024 – prosegue il Comune -: quest’anno il Teatro delle Rocce torna ad ospitare la manifestazione più conosciuta nell’ambiente della musica jazz a livello locale, che ogni anno vede l’esibizione di artisti di fama nazionale e internazionale. Il 12 agosto suonerà sul palco del teatro l’Alessandro Lanzoni Trio: Alessandro Lanzoni, Enrico Rava, Francesco Cafiso. Si tratta di un concerto speciale che unisce varie generazioni di musicisti: sia Alessandro Lanzoni che, prima di lui, Francesco Cafiso hanno iniziato come giovanissimi ‘enfant prodige’ della musica, mentre Enrico Rava, nella sua lunghissima carriera, ha sempre prestato molta attenzione alla crescita dei giovani musicisti. L’unione di questi straordinari talenti è destinata a produrre una serata di grande qualità che, ne siamo sicuri, sarà molto apprezzata dal pubblico”.

“Siamo entusiasti di condividere questi eventi con voi e speriamo di vedervi numerosi al Teatro delle Rocce. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questi eventi – termina la nota -. Non vediamo l’ora di vivere un’estate ricca di cultura, divertimento e comunità insieme a voi”.