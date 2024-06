“Cafè Tango”: Lorenza Baudo e Rita Di Tizio in concerto al castello

Montemassi (Grosseto). Sabato 29 giugno, alle 21, Montemassi ospita il concerto “Cafè Tango” Pasion Portena, evento inserito nel cartellone dell’estate montemassina 2024 promosso da Arci Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Nella suggestiva e panoramica cornice del castello, si esibiranno Lorenza Baudo (canto e voce recitante) e Rita di Tizio (fisarmonica e chitarra).

Il concerto

“Café Tango” è un viaggio musicale, e non solo, attraverso le mille anime del tango.

Saranno interpretati non soltanto i brani più belli della storia del tango, ma anche la lettura di alcune poesie e di testimonianze che faranno conoscere più da vicino gli artisti di questo genere. In particolare Astor Piazzolla, autore della rivoluzione musicale del nuevo tango.

Lorenza Baudo

Cantante, docente di canto e coro al Liceo musicale del Polo Bianciardi. Dopo la laurea in Lettere ad indirizzo musicale e la conclusione della formazione musicale classica in Conservatorio (canto, pianoforte) e di quella teatrale all’Accademia internazionale teatro, si dedica all’approfondimento della musica etnica e del jazz attraverso corsi, seminari e masterclass (fra gli altri, Nando Citarella, Maria Pia De Vito, Bob Stoloff).

Diplomata anche in Didattica della musica, ha all’attivo progetti di propria ideazione che spaziano dalla musica d’autore alla musica etnica e al al jazz – incluse formazioni corali (Vocelibera, Lilith) -, caratterizzati dalla fusione di diverse forme artistiche. Ha cantato, fra gli altri, per Teatro delle Rocce, Onda su Onda, Fonderia Leopolda, Maison Rouge, Grey Cat, l’Argentariana, Musica Teatro Arti Visive, FolloWme, I luoghi del Tempo.

Rita di Tizio

Dopo aver conseguito l’8° anno di fisarmonica a bassi sciolti, si laurea al Dams e si diploma in Chitarra classica. Attualmente è docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado, fisarmonicista e chitarrista nel “Rita Di Tizio Trio”, Endorser della casa fisarmonicistica “Settimio Soprani” di Castelfidardo, direttrice del Dipartimento di musica per l'”International Action Art-Italia”, Coordinatrice delle attività musicali del “Club Unesco di Genova”, direttrice e arrangiatrice della “Crossover Guitar Orchestra”.

Dal giugno 2019 è stata presente in tutte le pubblicazioni della “Times Square Press” di New York e di “Accordion Stars”, il quale le ha dedicato una copertina e, insieme alla Famspa, l’ha nominata “Female Accordionist of the Year”. Un’altra copertina le è stata dedicata da “Stars Illustrated”.

Le sono stati assegnati il “Premio internazionale Alexander” (Zurigo, 2020), il Premio alla carriera (Universum Academy Switzerland, 2023), e in qualità di cantante e strumentista è risultata vincitrice del contest Internazionale “Tell me a story” (Iaa, Grecia).

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, al numero 371.6925467.

Prezzo del biglietto: 10,00 euro per i soci Arci e 12,00 euro per i non soci.