Concerto omaggio a Giacomo Puccini: appuntamento nel Palazzo dell’Abbondanza

Massa Marittima (Grosseto). A Massa Marittima concerto omaggio a Giacomo Puccini, domenica 23 giugno, alle 21.15, nella sala del Palazzo dell’Abbondanza. L’evento è promosso nell’ambito della mostra multidisciplinare “In-Contatto con la diversità”, organizzata dall’associazione Iride, con la partecipazione di una rappresentanza degli allievi dell’associazione Omero Martini.

Nel 2024 il mondo intero celebra Puccini in occasione del 100° anniversario della sua scomparsa e anche l’associazione musicale “Accademia Omero Martini”, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, vuole omaggiare la grandezza di uno dei più amati compositori italiani.

“Un concerto – commenta il sindaco Irene Marconi – che apre la stagione estiva nel centenario pucciniano in attesa di ‘Lirica in piazza’, che proprio quest’anno metterà in scena le opere del grande maestro. L’accademia Omero Martini come ogni anno ci propone eventi di grande qualità e crea per gli allievi momenti di incontro con i professionisti facendo crescere la loro conoscenza della musica, dell’arte e del canto”.

Il concerto

Verranno eseguite arie d’opera dalla voce del soprano Simona Parra, cantante dal bellissimo timbro, formatasi su palcoscenici come la Scala di Milano, la Fenice di Venezia, il Puccini di Torre del Lago. La Parra, dopo gli studi di Conservatorio, si è perfezionata con artisti quali Monserrat Caballe’ e Joan Sutherland.

Verrà sostenuta ed accompagnata al pianoforte dal maestro Ambra Franceschi, valida pianista che opera ormai da molti anni sul territorio massetano e che dopo aver conseguito i diplomi in pianoforte prima e in canto lirico poi, si è perfezionata con maestri come Pietro Rigacci e Daniel Rivera, svolgendo, in seguito, attività concertistica come solista e in varie formazioni.

Questo duo, tutto al femminile, eseguirà arie e intermezzi tratti dalle opere più celebri del Maestro Giacomo Puccini.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 338.7424142

Ingresso 8 euro.