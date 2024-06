“E’ questo il fiore”: continuano le iniziative musicali per commemorare la Resistenza

Grosseto. Un’iniziativa che nasce dall’idea di Stefano “Cocco” Cantini di riunire più soggetti per ricordare lapidi, cippi o luoghi della Resistenza del nostro territorio nell’80° anniversario della Liberazione.

In collaborazione con Isgrec e con le Anpi e i Comuni del territorio provinciale e grazie alla disponibilità dell’Accademia Mutamenti e di numerosi artisti e musicisti, torna a giugno l’appuntamento con “E’ questo il fiore… Musica, parole, pensieri nei luoghi della Resistenza”. Eventi nei luoghi che conservano memoria della Resistenza in provincia di Grosseto: all’inquadramento storico vedranno affiancarsi le letture e la musica degli artisti coinvolti per un momento di riflessione e ricordo.

Il programma

Ecco le date di giugno: il primo appuntamento è ad Arcidosso, nella frazione Bagnoli (in piazza dell’Unità d’Italia), il 18 giugno alle 17.30, con la musica di Stefano “Cocco” Cantini e Luca Giacomelli e Luca Pirozzi (Musica da ripostiglio,) che accompagnerà le letture recitate da Sara Donzelli dell’Accademia Mutamenti; in collaborazione con Anpi sezione Amiata grossetana, Comune di Arcidosso, Spi Cgil Lega Amiata, associazione culturale “La vettoraia” e Coop Unione Amiatina, saranno ricordati i partigiani e le partigiane dell’Amiata.

Il 21 giugno si prosegue a Massa Marittima (in località Colombaia), sempre alle 17.30, per un ricordo al cippo commemorativo delle vittime civili della famiglia Molendi e di Astutillo Fratti con la musica di Stefano “Cocco” Cantini, Valentina Toni e Paolo Batistini; in collaborazione con Anpi sezione “Martiri di Niccioleta” di Massa Marittima e Comune di Massa Marittima.

Il programma si conclude il 22 giugno (alle 17.30) a Castelnuovo Val di Cecina (località La Valle): appuntamento al cippo che ricorda Dino e Ido Salusti, Arduino Barlettai, Gino Baldi (partigiani della XXIII Brigata “Guido Boscaglia”) con Ares Tavolazzi, Stefano “Cocco” Cantini e Tito Capaccioni. In collaborazione con Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Anpi Castelnuovo Val di Cecina e Anpi Monterondo-Montieri, scuola di musica comunale “Alfio Benincasa”.

Per informazioni: e-mail segreteria@isgrec.it, tel. 0564.425119.