Torna “Stradelli”: musica dal vivo, danza, teatro e degustazioni nel bosco

Massa Marittima (Grosseto). Domenica 16 giugno, a Prata, si terrà la sesta edizione di “Stradelli”, uno spettacolare evento di trekking unico nel suo genere che porta l’arte in luoghi inaspettati e straordinari.

Organizzato dalla cooperativa sociale Arcobaleno, l’iniziativa mira a valorizzare il territorio fondendo arte e natura, regalando ai partecipanti un’esperienza sensoriale indimenticabile.

L’evento è aperto a tutte le età e offre una varietà di esperienze artistiche e naturali lungo il percorso. Durante il cammino, lungo dieci chilometri, i partecipanti potranno godere di performance straordinarie, tra cui musica dal vivo, esibizioni di danza ispirate alla natura e coinvolgenti spettacoli teatrali. Non mancheranno attività interattive come la stampa botanica, laboratori con ciuchini, mandala e tree hugging. Le sorprese continueranno con mostre fotografiche, esposizioni d’arte all’aperto e, al rientro a Prata, suggestive danze medievali e un mercatino ricco di prodotti locali e artigianali.

“Stradelli” rappresenta un’occasione per coccolare la natura, portando l’arte a creare suggestioni nei boschi. È un’opportunità unica per abbracciare la natura, camminare, socializzare e deliziare i sensi con musica, danza, teatro, degustazioni di vini e prodotti locali. Ogni tappa del percorso riserva nuove sorprese artistiche, rendendo la giornata un viaggio continuo di scoperta.

Per partecipare è necessario prenotare. L’esperienza ha un costo di 20 euro a persona, 10 euro per i bambini da quattro a undici anni ed è gratuita per quelli fino a tre anni. Il pranzo al sacco non è incluso.

È necessario indossare abbigliamento adeguato al trekking e avere un minimo di allenamento, poiché il percorso presenta saliscendi caratteristici delle colline dell’alta Maremma.

Per informazioni e prenotazioni: Massimiliano Gracili (cell. 328.3289701); Cristiano Mattioli (cell. 393.4003412). Sito web: www.arcobalenocoop.it/stradelli.html