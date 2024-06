Torna “Letteratura & Teatro al castello di Scarlino”: il programma della rassegna

Scarlino (Grosseto). Domenica 30 giugno, alle 21.15, presso la Rocca pisana di Scarlino, avrà inizio la terza edizione della rassegna “Letteratura & Teatro al castello di Scarlino“.

La stagione teatrale estiva, con la direzione artistica di Giacomo Moscato, si protrarrà fino a venerdì 2 agosto e vedrà il susseguirsi di sei spettacoli strepitosi, scelti con cura tra le migliori produzioni in cartellone sul territorio toscano e nazionale, in grado di coniugare, attraverso la magia del teatro, il fascino della letteratura e l’energia della musica. Reduce da una sequenza ininterrotta di “tutto esaurito” nelle prime due edizioni, la rassegna si propone di replicare e implementare il successo degli anni precedenti, continuando ogni sera a regalare a centinaia di residenti e turisti ore di emozione, stupore e divertimento.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero senza bisogno di prenotazione.

Il programma

Questo il programma degli eventi:

domenica 30 giugno, alle 21.15 , “Viaggiatori sulla coda del tempo”, racconti e canzoni sul tempo da Fossati, Pirandello, Dalla, Cechov, Battiato… a cura di Fabio Cicaloni (canto), Giacomo Moscato (storytelling), Carlo Recchia (violino), Claudio Buselli (chitarra), Marco De Carolis (basso) e Alessandro Novembre (tastiere);

“Questa terza rassegna – dichiara il direttore artistico Giacomo Moscato – nasce dal clamoroso successo delle due precedenti: nelle edizioni 2022 e 2023, centinaia di spettatori, tra i duecentocinquanta e i trecento a sera, si sono affezionati alle ‘serate al Castello’ grazie a spettacoli sempre molto coinvolgenti e di alto livello, inseriti, peraltro, in una splendida e suggestiva cornice storica sotto le stelle, fresca e con un panorama mozzafiato. Il fatto che l’amministrazione comunale in scadenza di mandato e, in modo particolare, l’assessore Michele Bianchi, abbiano voluto deliberare sulla rassegna malgrado le imminenti elezioni, la dice lunga sull’importanza di un evento così atteso dalla cittadinanza e dai turisti abituali, ritenuto ormai imprescindibile per accompagnare la stagione estiva”.