“Break free”: la tribute band dei Queen in concerto al campo sportivo

Boccheggiano (Grosseto). Dopo il successo dello scorso anno, a grande richiesta sabato 3 agosto, alle 21.30, torna il concertone dei 4 Gatti: quest’anno l’associazione di Boccheggiano presenterà una delle migliori e più apprezzate tribute band dei Queen: “Break free”.

Descritti da moltissimi come il miglior tributo dei Queen in Europa, il più simile all’originale, “Break Free – Queen Tribute Show” è lo spettacolo tributo ai Queen accolto con entusiasmo in Italia e in tutta Europa.

I “Break Free” hanno suonato sugli stessi palchi di artisti di fama mondiale come Bob Sinclar, Ben Harper, Pfm, DreamTheater, Lenny Kravitz, Kiss e molti altri.

Giuseppe Malinconico, il cantante della band, ha meticolosamente analizzato e incarnato il linguaggio del corpo di Freddie Mercury sul palco, il suo timbro vocale, l’estensione, il suo accento, la pronuncia e tutto il necessario per creare l’illusione di vedere la leggenda sul palco. Lo stesso vale per tutti i membri della band che ricreano il suono, i movimenti e l’energia dei Queen.

Uno spettacolo curato nei minimi dettagli: movenze, costumi, luci e suoni, tutto è stato fedelmente studiato, con l’obiettivo di ricreare la magia di un concerto dei leggendari Queen.

L’evento, organizzato dall’associazione 4 Gatti e patrocinato dal Comune di Montieri, si svolgerà al campo sportivo di Boccheggiano, in località Il Sodo.

Biglietti

Le prevendite dei biglietti sono aperte sul sito www.ciaotickets.com oppure nei punti vendita Ciaotickets.

Prezzi:

biglietto unico con posto a sedere (area riservata) 18,00 euro;

biglietto unico con posto in piedi (prato) 15,00 euro.

Apertura della biglietteria alle 19.00.

Informazioni

All´interno dell’area concerto sono presenti servizi igienici e servizio bar e ristoro.

Info line: cell. 333.4417471 o 338.1988294

E-mail: associazione4gatti@gmail.com

Facebook 4 gatti

Instagram 4.gatti

Sito: www.breakfreeshow.com/it/