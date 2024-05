Massa Marittima (Grosseto). A chiusura della mostra “Creare la pace“, sabato 1° giugno, alle 18, a Palazzo del Debbio, in via Ximenes 29, a Massa Marittima, si terrà il concerto di chitarra classica di Philippe Loli (nella foto), che proporrà un repertorio di musica spagnola e sudamericana. Ingresso libero.

Philippe Loli è nato a Monaco, attualmente insegna chitarra all’Accademia di musica “Principe Ranieri III” di Monaco ed è un musicista di fama internazionale, che ha tenuto numerosi concerti in tutto il mondo, dall’Europa all’Asia, dagli Stati Uniti all’America Latina.

La mostra

La mostra “Creare la pace” è stata promossa per manifestare attraverso l’arte il dissenso verso ogni scelta che comporti aggressione e violenza. Il progetto è stato curato dall’associazione culturale Art@ltro e dal Gruppo per la Pace di Massa Marittima ,con il patrocinio e il sostegno del Comune, ed è stata realizzata in collaborazione con Liber Pater, Iride, Gruppo fotografico Massa Marittima, coro polifonico Minatori Santa Barbara, Accademia Omero Martini, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” e Istituto di istruzione superiore “Bernardino Lotti”.

Gli artisti

Gli organizzatori ringraziano tutti gli artisti che hanno esposto le loro opere: Andrea Anselmi, Marialetizia Bartoli, Alessio Belli, Bertram Biersack, Gian Paolo Bonesini; Daniela Biondi, Markus Buhlman, Valentina Burattelli, Daniela Cantini, Consuelo Cappelli, Fulvia Carrucoli, Angela Casagrande, Verena De Neve, Roberta Faucci, Simone Francioli, Paul Fuchs, Stephan Huslik, Osvaldo Maffei, Marco Marchetti, Gabriele Mello Rella, Massimo Monteleone, Francesca Montomoli, Patricia Nattino, Lucia Onesti, Massimo Pelagagge, Dino Petri, Fabrizio Puccetti, Rudi Renzi, Fabio Sartori, Wolfgang Scheibe, Franziskus Schmid, Marzia Serpi, Costanza Soprana, Bruno Stefanelli, Giampaolo Territo, Roberta Trafeli.