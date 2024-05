“Scarlino Experience”: aperitivo, cena e musica nel borgo

Scarlino (Grosseto). Venerdì 31 maggio nel centro urbano di Scarlino è previsto l’arrivo di una delle passeggiate in bici della Ciclostorica Leopoldina. E per festeggiare questo evento, l’associazione Pro Scarlino ha organizzato, a partire dalle 19.30, “Scarlino Experience”: sarà possibile cenare acquistando i prodotti dai banchetti posizionati per le vie del borgo, fare un aperitivo al chiosco di fronte alla Rocca pisana e divertirsi con la musica dal vivo degli Ambaradan in piazza Garibaldi.

La passeggiata in bici invece partirà alle 18.30 da Follonica (piazza a Mare) con ritorno in notturna. L’evento ha il supporto, oltre che del Comune di Scarlino, della Pro Scarlino e della Ciclostorica Leopoldina, dell’ambito Maremma Area Nord.

Per permettere lo svolgimento dell’evento sono in programma alcuni divieti: dalle 13 di venerdì 31 maggio fino alla fine della manifestazione, non sarà possibile transitare e parcheggiare in via IV novembre.

Ancora, dalle 18 dello stesso giorno e fino al termine dell’evento, sono vietati il transito e la sosta dei veicoli in via Ercole Cecchi e in via della Rocca.

Dalle 13 di venerdì, sempre, è vietata la sosta in piazzetta San Martino con esclusione per i veicoli di servizio.