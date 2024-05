“La memoria della miniera”: incontro alla Porta del Parco

Ribolla (Grosseto). Il programma di iniziative progettate per il Comune di Roccastrada da Isgrec, Fondazione Bianciardi e Parco delle Colline Metallifere in occasione della 70° commemorazione della strage di Ribolla, con lo scopo di riflettere sulle molteplici prospettive e sui differenti vettori di rappresentazione che hanno contribuito a costruire la narrazione su Ribolla negli anni, si conclude con il terzo incontro di giovedì 30 maggio, alle 17.30, presso la Porta del Parco di Ribolla. L’incontro “La memoria della miniera”, organizzato in collaborazione con il Parco nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata e il Museo “Le Bois du Cazier” di Marcinelle, vedrà una discussione sul tema della conservazione e della valorizzazione del patrimonio minerario, anche immateriale.

Nel primo dialogo, “La politica del memoriale: luoghi di memoria e musealizzazioni”, infatti, Ilaria Cansella (direttrice dell’Isgrec) dialogherà sul tema complesso delle politiche della memoria con Alain Forti (Conservatore del Museo Le Bois du Cazier di Marcinelle) alla ricerca di una prospettiva comparata con cui guardare alla valorizzazione del patrimonio immateriale costituito dalle memorie degli eccidi minerari di Ribolla e Marcinelle. A seguire “Prospettive di tutela e valorizzazione del patrimonio minerario”, un dialogo tra la nuova presidente del Parco delle Colline Metallifere, Fabiola Favilli, e il direttore del Parco nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata, Daniele Rappuoli, per raccontare l’attività di due fra i soggetti fondamentali coinvolti nella tutela e nella valorizzazione della storia e dell’eredità mineraria del territorio maremmano.