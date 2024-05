“I Luoghi del Tempo”: posticipato l’evento con Paolo Rossi e Peppe Voltarelli

Grosseto. È spostata al 20 giugno l’ultima giornata in calendario per “I Luoghi del Tempo”: la chiusura con Paolo Rossi e Peppe Voltarelli, prevista per domenica 9 giugno al Parco delle Rocce di Gavorrano, viene posticipata per le elezioni europee a cui Paolo Rossi è candidato.

Il programma e il luogo resteranno invariati: alle 18, avrà luogo la passeggiata teatrale con la direttrice del Parco delle Colline Metallifere, Alessandra Casini, e con l’attore e drammaturgo Paolo Rossi, che qui presenterà una parte del suo monologo “Meglio dal vivo che dal morto”. A seguire sarà Peppe Voltarelli a far ballare il pubblico delle Rocce.

I biglietti già acquistati resteranno validi anche per il 20 giugno. Mentre, per coloro che dovranno rinunciare, sarà possibile chiedere il rimborso scrivendo a maremmaarte@gmail.com