“A piedi nudi sulla terra”: in Maremma l’anteprima nazionale del lavoro di Folco Terzani ed Elio Germano

Grosseto. A meno di un mese dall’inizio della quattordicesima edizione del festival “I Luoghi del Tempo“, previsto il 24 maggio, si aprono le prevendite per uno degli eventi più attesi di questa stagione della manifestazione: “A piedi nudi sulla terra”, installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano, che sarà allestita nella suggestiva località dell’ex terminal minerario di Terra Rossa, a Scarlino.

La performance, prevista sabato primo giugno, sarà ospitata all’interno del festival come anteprima nazionale prima di spostarsi al Ravenna Festival, dove sarà allestita dal 7 al 9 giugno.

Il programma

La particolare installazione avrà inizio alle 19 e si concluderà a notte inoltrata, con ingressi scaglionati per 80 persone ogni ora (ma con tempo di permanenza illimitato), e porterà il pubblico a sperimentare un nuovo contatto con la terra, spogliarsi del superfluo e trovare, o ritrovare, il proprio posto nel mondo lavorando per sottrazione. È il cuore del libro di Terzani che racconta l’incontro e la vita straordinaria dell’asceta italiano Baba Cesare, e che, in una germogliazione a catena, ha condotto all’audiolibro affidato alla ricerca vocale di Germano e alla ricostruzione di un evocativo mondo sonoro, fino a questa installazione che trasporta il pubblico in una dimensione spirituale. Immersi nella natura di un luogo suggestivo come Terra Rossa, al crepuscolo e nella notte, al suono live di musica classica indiana, in una sorta di santuario temporaneo ispirato alla grotta del sadhu indiano, attorno al fuoco sacro, si può sostare, ascoltare, osservare, mentre vengono officiati i riti dell’ashram e offerti chai e cibo, in silenzio, come da tradizione; del tutto liberi, anche da scarpe e telefoni.

Informazioni prevendite su www.marte.18tickets.it; biglietto 7 euro intero, 5 euro ridotto, per i possessori di carta Insieme Conad e Grosseto Card (massimo 1 biglietto per carta).

Il festival

“I Luoghi del Tempo”, alla sua quattordicesima edizione, è un festival per la Maremma e della Maremma che porta il proprio pubblico alla scoperta di bellezze nascoste, di luoghi poco conosciuti, ma di importante valore storico e paesaggistico. Il programma del 2024, che sarà comunicato il 6 maggio, inizierà il 24 maggio e proseguirà per tre fine settimana consecutivi fino al 9 giugno. Molti importanti nomi in programma anche nel cartellone di questo anno, come Domenico Iannacone, Franco Arminio, Erica Mou, Mario Perrotta, Moni Ovadia, Paolo Hendel, Altan, Paolo Rossi, Lorenzo Degl’Innocenti, Federico Taddia e molti altri.

La manifestazione è organizzata da associazione M.Arte e realizzata con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada, Scarlino, Civitella Paganico. Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Cesvot; main sponsor Conad.

Informazioni e programma: https://www.festivaldimaremma.it/