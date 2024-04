80° anniversario della Resistenza: Comune e Isgrec organizzano due mesi di eventi

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima e l’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, con la collaborazione delle associazioni del territorio e delle cooperative Zoe e PromoCultura, ha organizzato un corposo programma di iniziative, da aprile a giugno, per celebrare l’80° anniversario della Resistenza a Massa Marittima, in memoria degli uomini e delle donne che ci resero liberi.

Il programma

Ad aprire il cartellone di iniziative sono state le celebrazioni del 25 Aprile, dopodichè l’appuntamento successivo, è in programma sabato 27 aprile, sarà dedicato ad “Elvezio Cerboni e i ragazzi della torre”, con un doppio appuntamento: alle 16.30 la visita guidata alla Torre del Candeliere, a cura dei Musei di Massa Marittima e della cooperativa Zoe, con la narrazione del periodo resistenziale a Massa Marittima, i ragazzi della Torre, la banda del massetano e le Brigate Garibaldi. Sulla Torre del Candeliere si riunì infatti uno dei primissimi gruppi in Toscana di giovani partigiani, i cosiddetti ragazzi della torre. Alle 17.30, alla biblioteca comunale, si terrà la presentazione, a cura di Isgrec, del libro di Katia Taddei, cofinanziato dal Comune, dal titolo “Ribelli. Formazione delle brigate Garibaldi nel territorio delle Colline Metallifere ed episodi di guerra civile alla luce di nuove fonti giudiziarie” (Betti editore). Sarà presente l’autrice e interverrà Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec.

Le iniziative proseguiranno domenica 19 maggio, alle 15.30, con il “Trekking alla tana del partigiano” a cura di Anpi in collaborazione con il Cai. Il ritrovo sarà a Schiantapetto, con partenza per Le Piane.

Martedì 28 maggio, alle 16.30, alla biblioteca comunale si terrà l’incontro “In ricordo di Bixio Sorbi” a cura di Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec. A seguire letture dell’associazione Liber Pater.

Le celebrazioni entreranno nel vivo domenica 2 giugno, alle 18 a Niccioleta, dove si terrà uno degli appuntamenti del festival “I Luoghi del tempo” dedicato all’80° anniversario della strage, con la speciale partecipazione di Moni Ovadia e di Claudia Castellucci, direttrice di Atrium cultural Route of the council of Europe, che riunisce varie città d’Europa, dalla Croazia alla Spagna, dalla Germania all’Italia, che hanno vissuto il periodo del totalitarismo. E Niccioleta ben esprime le architetture di quel momento storico con il villaggio minerario che è stato realizzato negli anni Trenta, in pieno regime fascista, dalla Montecatini. Il format sarà quello tipico dei “Luoghi del Tempo”, con la passeggiata, la chiacchierata con gli intellettuali protagonisti dell’incontro e la chiusura con il concerto di Gabriele Coen e Ziad Trabelsi.

Giovedì 13 giugno, alle 18, a Niccioleta, al Centro di documentazione si terrà la proiezione in anteprima del cortometraggio “Niccioleta. Storie sopra e sotto terra”, a cura di Irene Paoletti. Interviene Ilaria Cansella direttrice dell’Isgrec. Si tratta del cortometraggio finanziato dal Parco delle Colline Metallifere, che trae ispirazione dal libro di Riccardo Zipoli sul villaggio minerario di Niccioleta, pubblicato nel 2022. La data del 13 giugno è stata scelta perché il 13 giugno 1944 ci fu il rastrellamento dei primi 6 minatori.

Seguirà venerdì 14 giugno, alle 16, a Castelnuovo Val di Cecina, la commemorazione istituzionale con partenza di un autobus da Massa Marittima in via XXIV Maggio.

Sabato 15 giugno, alle 18, a Massa Marittima, al Palazzo dell’Abbondanza, sarà replicata la proiezione del cortometraggio di Irene Paoletti “Niccioleta. Storie sopra e sotto terra”. Interverrà Mirco Carrettieri, di Liberation Route Italia, che è tra i fondatori della Rete dei paesaggi della memoria, in cui è entrata a far parte Niccioleta dal 2023. Contemporaneamente, alla biblioteca comunale aprirà la mostra a cura di Riccardo Zipoli delle foto di scena del cortometraggio di Irene Paoletti; mentre alle 21, nella sala San Bernardino, si terrà lo spettacolo teatrale “Norma, storia libera di un’anima libera” di e con Irene Paoletti (ingresso libero).

Domenica 16 giugno, alle 10, a Niccioleta, in piazza dei Minatori, si svolgerà la commemorazione istituzionale con la partecipazione di Daniele Borioli, presidente della rete dei Paesaggi della Memoria; Paolo Pezzino, presidente dell’istituto nazionale “F Parri” di Milano, che è uno dei maggiori studiosi dell’eccidio di Niccioleta, insieme a Katia Taddei. Parteciperà anche la Banda di Torniella.

Venerdì 21 giugno, alle 21, al Giardino di Norma Parenti, dialogo con Antonella Cocolli e Massimo Sozzi, autori di “Norma e le compagne“, a cura di Anpi di Massa Marittima, dedicata al contesto culturale e affettivo intessuto nella sua vita dalla partigiana. A seguire, letture di Liber Pater e musica con i canti di Pardo Fornaciari e del coro Garibaldi d’assalto, “8 settembre, il re era scappato”.

Ultimo appuntamento, domenica 23 giugno, alle 21, al Giardino di Norma Parenti, con lo spettacolo “Fa’ come Norma: ho scelto il diritto alla disobbedienza”, spettacolo teatrale del Masckara Theater di Tubinga (ingresso libero).

Informazioni: biblioteca comunale “Badii”, tel. 0566.906293, e-mail eventi@comune.massamarittima.gr.it