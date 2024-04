“Primavera di bellezza”: Gianni Bonini presenta la sua autobiografia “non autorizzata”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Non sarebbe mai bastata una semplice presentazione. Quella di Gianni Bonini è una storia di vita, almeno quella prima parte raccolta nell’autobiografia non autorizzata “Primavera di bellezza” (Samizdat Edizioni), che ha richiesto una piccola, ma condensata presentazione teatrale, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, con Massimo T. Mazza e Debora Degl’Innocenti.

Proprio nella ‘sua’ Maremma, sua perché l’ha vissuta quando era ancora primordiale e selvaggia e poi ci è tornato, solo a farlo, per darle nuovo valore con le infrastrutture e l’energia. La presentazione, aperta dai saluti del sindaco Giacomo Termine e dell’assessore regionale Leonardo Marras, è in programma venerdì 26 aprile alle 17. Presente l’autore. Media partner Il Tazebao.

“Con grande piacere ospitiamo a Monterotondo Marittimo questo evento – afferma il sindaco Giacomo Termine –, dedicato ad una personalità come Gianni Bonini che ha saputo interpretare e valorizzare con profonda sensibilità la nostra terra. Bonini, attraverso la sua vita e le sue opere, ci offre un esempio straordinario di come l’arte e la cultura possano essere strumenti potenti per connettere le persone e promuovere lo sviluppo sostenibile”.