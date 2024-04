“La miniera a memoria”: un mese di eventi per commemorare la tragedia del 1954

Roccastrada (Grosseto). Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 70esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori.

Gli appuntamenti con il cartellone ‘La miniera a memoria’ si apriranno sabato 4 e andranno avanti fino a venerdi 31 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco tecnologico archeologico delle Colline Metallifere grossetane, Provincia di Grosseto, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Quest’anno la particolarità del programma de “La miniera a memoria” consiste nel fatto che i numerosi eventi culturali interesseranno non solo la frazione di Ribolla, ma tutto il territorio comunale con spettacoli, mostre, itinerari culturali in tutte le altre frazioni ed il capoluogo.

Il ricordo della tragedia a 70 anni di distanza

Le 43 vittime che persero la vita nell’esplosione del 4 maggio 1954 nella miniera di gas grisou di Ribolla saranno ricordate giovedì 4 maggio, con apertura alle 9.00 con la Santa Messa nella chiesa dei Santi Barbara e Paolo apostolo. Alle 10.00 si terrà il corteo con accompagnamento musicale della banda filarmonica di Torniella dalla chiesa fino al monumento al minatore, presso il quale alle 11 verrà deposta la corona, alla presenza delle autorità. A seguire verranno consegnate le pergamene ricordo ai familiari delle vittime e alle 12.30 le celebrazioni si sposteranno al Pozzo Camorra e al monumento ai minatori, per la deposizione delle corone.

Gli appuntamenti con ‘La miniera a memoria’ torneranno martedì 7 alle 10, all’ex cinema, con la proiezione per le scuole medie di Ribolla e Roccastrada del cortometraggio “C’era una volta a Ribolla”, al termine del quale il regista Giovanni Guidelli incontrerà i ragazzi. Alle 21, sempre all’ex cinema di Ribolla, spettacolo teatrale “Badilanti e minatori”, adattamento e regia di Franco Santini, a cura del Teatro Ordigno di Vada.

Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino a venerdì 31 maggio con presentazioni di libri, mostre, convegni, concerti, spettacoli teatrali, documentari, escursioni e passeggiate culturali e narrative nei luoghi minerari.

Durante il mese di maggio si svolgerà negli impianti sportivi di Ribolla la XIII edizione del torneo di calcio giovanile “La Miniera a memoria”, a cura dell’Asd Ribolla e dell’Asd Virtus Maremma.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla, al numero 0564.561289, oppure il Comune di Roccastrada al numero 0564.561243.

Il programma completo degli eventi può essere visionato sul sito istituzionale, al link www.comune.roccastrada.gr.it