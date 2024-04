Balestro del Girifalco: ecco chi dipingerà il palio della 128esima edizione

Massa Marittima (Grosseto). Hanno partecipato artisti da varie regioni d’Italia al concorso di pittura indetto dal Comune di Massa Marittima per disegnare il palio del 128° Balestro del Girifalco, che sarà disputato il prossimo 26 maggio nella Città del Balestro.

Tra le proposte pervenute è stato individuato il bozzetto vincitore che porta la firma di Irene Raspollini, artista che vive a Scalvaia, frazione di Monticiano (Siena).

Il tema che è stato richiesto di rappresentare pittoricamente in questa edizione del Balestro è il “700° anniversario dell’Arca di San Cerbone, realizzata da Goro di Gregorio nel 1324“. Ma i particolari del bozzetto vincitore, come è consuetudine, non potranno essere svelati fino al 25 maggio, quando è prevista la cerimonia ufficiale di presentazione del Palio, ovvero il giorno prima della gara.

Alla cerimonia sarà presente la pittrice, oltre al sindaco, al rettore e ai rappresentanti della Società dei Terzieri e dei tre terzieri massetani. Poi il 26 maggio Irene Raspollini sarà invitata ad assistere al Balestro del Girifalco, nella tribuna d’onore insieme alle autorità cittadine.

“Il Palio è un’opera che ha un valore particolare all’interno del Balestro del Girifalco – commenta il vicesindaco di Massa Marittima e assessore al Balestro del Girifalco –: rappresenta l’immagine che distingue e caratterizza ogni edizione affrontando un tema differente ed è l’ambito premio che viene conquistato dal Terziere vincitore. Si tratta di un’immagine carica di riferimenti storici e di simboli, ma soprattutto a renderla speciale ogni anno è l’artista che la realizza. Complimenti ad Irene Raspollini per aver colto l’essenza del Balestro del Girifalco e aver convinto la commissione giudicatrice.”

L’artista

Irene Raspollini è un’artista professionista a tempo pieno, nata a Siena, il 14 agosto 1982. Pittrice autodidatta, ha sviluppato le sue abilità durante anni di sperimentazione. Il suo stile di ritrattistica narrativa collezionabile e immediatamente riconoscibile, con personaggi dalle guance rosee fortemente influenzati dalla cultura pop e dal kitsch, ha recentemente attirato l’attenzione di collezionisti e gallerie internazionali.

Nel 2018, Irene è stata invitata a Ciudad Nezahualcòyotl, in Messico, per la sua prima mostra personale fuori dall’Italia. Nello stesso anno, è stata una delle vincitrici dei Gallery Awards per essere stata tra i “finalisti d’eccellenza” dell’Art Revolution Taipei International Artists Grand Prize Competition e le è stato assegnato l’invito a mostrare i suoi dipinti all’International Artists Salon presso Art Revolution Taipei 2019. Il suo lavoro è stato esposto in Italia, Regno Unito, Messico, Cina, Taiwan, Russia, Stati Uniti e Austria e figura in collezioni pubbliche e private in tutto il mondo.