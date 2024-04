Letture di gruppo, al via il Book club in biblioteca: come partecipare

Massa Marittima (Grosseto). In occasione dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei libri 2024”, che si svolge in tutta Italia dal 23 aprile al 31 maggio, la biblioteca comunale di Massa Marittima propone tutti i giovedì pomeriggio, fino a fine maggio, il Book club in biblioteca: letture di gruppo per riscoprire il piacere di un buon libro.

Gli incontri inizieranno alle 17.30 e avranno una durata di un’ora circa con un massimo di 10 partecipanti. Saranno letti alcuni passi del libro scelto e attorno ad essi sarà sviluppata una riflessione. A moderare ogni incontro sarà l’associazione Liber Pater.

Come partecipare

Sarà possibile partecipare sia come semplici uditori, sia attivamente proponendo la lettura della settimana, che verrà discussa durante il pomeriggio con il gruppo. Per suggerire il libro protagonista del Book club è necessario scrivere una mail a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it riportando il titolo e l’autore. L’importante è che si tratti un argomento attinente al tema del “Il Maggio dei libri 2024”, che è “Se leggi ti lib(e)ri”, quindi che affronti il tema della libertà.

La condivisione della lettura è una bellissima esperienza, che consente di confrontarsi e di far emergere aspetti del libro che autonomamente non sarebbe possibile cogliere, ma anche di confrontarsi su emozioni e per commentare e approfondire i temi contenuti nel testo.

Per partecipare al Book club è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0566.906290 oppure al 335.7501826. In alternativa è possibile scrivere una mail a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.