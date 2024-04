“Liberare l’idea”: al via la mostra collettiva alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). “Liberare l’idea – Un nuovo modo di esporre l’arte” è il titolo della mostra collettiva in programma alla galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, che sarà inaugurata sabato 13 aprile, alle 18.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16.30 alle 19, fino al 28 aprile.

La mostra

Quando l’idea si libera dai vincoli classici assume una potenza innovativa, urticante, anticonformista.

“Liberare l’idea” per la galleria Spaziografico significa proporre un nuovo modo di esporre, passando dall’usuale evidenza delle opere a quella del contesto, con una visione più attuale del fare arte.

L’ambiente espositivo prende il sopravvento, diventando esso stesso creazione: un modo per liberare dagli schemi la diffusa idea di ‘mostra’, per sovvertire i canoni che impongono un ritmo logico, una successione, una cornice… Le opere, con il loro valore espressivo, sono appunto liberate dai ristretti limiti della cornice e presentate con insoliti allestimenti, tuttavia coerenti e in dialogo fra loro.

E’ una mostra che va osservata nel suo insieme, senza bisogno di soffermarsi criticamente sulla singola opera: ciascuna fa parte di un sistema organico ed entra in relazione con le altre e con l’ambiente, in un contesto di libertà dell’idea.

Spaziografico propone quattordici artisti, tre per la prima volta.

Con la loro presenza creativa vuole dare spazio a una libertà d’espressione che attraversa l’attualità, che esce dallo schema dell’opera in sé per entrare in un ambiente immersivo e sorprendente.

Gli artisti

Espongono Andrea Anselmi, Alessio Belli, Bertram Biersack, Gian Paolo Bonesini, Consuelo Cappelli, Simone Francioli, Lidia Lucia, Marco Marchetti, Massimo Monteleone, Francesca Montomoli, Rita Patti, Luca Pratelli, Giampaolo Territo e Claudio Ulivelli.