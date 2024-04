“L’Iliade cantata dalle dee”: Marilù Oliva presenta il suo libro

Scarlino (Grosseto). Sabato 13 aprile, alle 18.00, al “Centro di documentazione Gli Etruschi a Scarlino” in piazza Guelfi a Scarlino, la scrittrice Marilù Oliva presenterà il suo ultimo libro: “L’Iliade cantata dalle dee”, edito da Solferino.

L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Scarlino e dal suo assessorato alla cultura e si inserisce come anteprima dell’edizione 2024 della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, della quale Giacomo Moscato è direttore artistico. In questa occasione, Moscato, attore e docente di letteratura, attraverso la tecnica teatrale dello storytelling, accompagnerà il pubblico dentro le pagine di questo libro in un viaggio pieno di sorprese ed emozioni. L’introduzione dell’evento sarà curato da Claudia Dondoli, coordinatrice del Centro studi del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

“Sono lieto di ospitare a Scarlino per la seconda volta Marilù Oliva, autrice di spicco nel panorama letterario italiano con il suo ultimo capolavoro – afferma l’assessore alla cultura Michele Bianchi -. Ci sono storie che non smettono mai di affascinare e di stimolare la nostra immaginazione. I poemi omerici hanno resistito millenni e ancora popolano la nostra fantasia. E lo sa bene Marilù, che negli anni ha proposto riscritture rispettose dell’originale (cito, su tutte, L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, Solferino 2020) e ha fatto un’opera ancor più coraggiosa di parziale reinvenzione narrativa con L’Eneide di Didone (Solferino, 2022) e presentata alla Rocca pisana nella estate 2022, all’interno della rassegna ‘Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino’.

Se all’autrice le donne dell’Iliade sono parse sempre ‘in catene’ (come specifica nella postfazione), la sua opera desidera dar voce a coloro che solitamente sono rimaste nei ruoli predefiniti: solo le dee hanno avuto più libertà in questo poema, ma sempre e comunque rimanendo sottomesse al volere di Zeus. Dunque, fin dal principio, scopriamo un romanzo corale che restituisce alle donne la loro libertà di esprimersi, di agire, di raccontare: purtroppo, se si tratta di donne terrene, quasi mai di intervenire attivamente negli eventi. Come specifica Marilù Oliva, la maggior parte dei fatti narrati è tratta dall’Iliade, ma l’autrice si è riservata di lasciare alle donne e alle dee la possibilità di fare alcune anticipazioni di eventi mai narrati nell’opera omerica (ma presenti in altri testi della tradizione iliadica). Inoltre, nuovo e personale è il punto di vista femminile, marca distintiva delle opere di Oliva. Con lei si chiude un programma di iniziative culturali dedicate alla figura femminile nella letteratura che ha visto l’esordio con la conferenza emozionale ‘Le figure femminili nella Divina Commedia’, curato ed interpretato da Giacomo Moscato in occasione della celebrazione del Dantedì”.