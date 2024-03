Rievocazioni storiche: il Comune ottiene il finanziamento più alto sul bando regionale

Massa Marittima (Grosseto). Dalla Regione Toscana un contributo di 25mila euro per l’organizzazione del Balestro del Girifalco e per la Cerimonia del Censo e del cero.

È il terzo anno consecutivo che il Comune di Massa Marittima arriva ai primi posti della linea 1 del bando regionale per il sostegno alle rievocazioni storiche della Toscana, ottenendo un punteggio elevato sulla coprogettazione, presentata insieme alla Società dei Terzieri massetani, relativamente al Balestro del Girifalco e alla Cerimonia del Cero.

Quest’anno sono stati presentati alla Regione Toscana in tutto 17 progetti sulla linea 1. E di questi hanno ottenuto il contributo i primi 10 classificati. Massa Marittima si è aggiudicata il secondo posto con un solo punto di distanza dal primo classificato che è il Comune di Castiglion Fiorentino. Ai primi due classificati viene riservato il finanziamento più alto.

“E’ un grande risultato e un motivo di orgoglio per il Comune di Massa Marittima e per la Società dei Terzieri massetani – commenta il vicesindaco Maurizio Giovannetti, assessore al Balestro del Girifalco –, sicuramente una notizia che ci consente di chiudere nel migliore dei modi il bellissimo capitolo del Capodanno dell’Annunciazione a Massa Marittima, che è stato un evento memorabile per la nostra piccola cittadina e per il mondo delle rievocazioni storiche della Toscana. Il Balestro del Girifalco è parte della nostra identità, patrimonio della storia di Massa Marittima. Le risorse della Regione Toscana sono fondamentali per aiutare i territori come il nostro a mantenere in vita questa tipologia di eventi. Ringraziamo quindi la Regione che sta facendo un grande lavoro in difesa delle rievocazioni storiche, sia attraverso la legge regionale, sia attraverso l’erogazione di contributi e l’organizzazione annuale del Capodanno dell’Annunciazione.”

“Il bando della Regione Toscana – sottolinea il sindaco Marcello Giuntini – è il primo esperimento in Italia di applicazione del modello di amministrazione condivisa con il terzo settore sulle rievocazioni storiche. Il Comune di Massa Marittima, grazie all’egregio lavoro dei nostri uffici, ha accettato la sfida della coprogettazione partecipando al bando sin dalla prima edizione del 2021 con risultati concreti e tangibili, che ci consentono di contribuire alla salvaguardia del Balestro del Girifalco e di investire per promuoverlo al meglio a fini turistici, valorizzando e facendo conoscere al tempo stesso attraverso la rievocazioni storiche la città di Massa Marittima ed il suo territorio”.

Il bando per il Palio

Nel frattempo, è sempre aperto il bando pubblicato dal Comune di Massa Marittima rivolto agli artisti per dipingere il Palio del 128° Balestro del Girifalco, che si svolgerà a Massa Marittima il prossimo 26 maggio. Il tema da rappresentare pittoricamente in questa edizione del Balestro è il “700° anniversario dell’Arca di San Cerbone, realizzata da Goro di Gregorio nel 1324”. L’arca in marmo bianco, che è conservata all’interno della cattedrale di San Cerbone, si contraddistingue per i rilievi che narrano con minuziosa cura i particolari della vita del santo patrono della città.

Ogni pittore potrà partecipare con un solo bozzetto che dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile 2024.

Ogni pittore potrà partecipare con un solo bozzetto che dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile 2024.