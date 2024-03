“Il Sassetta e il suo tempo”: ecco tutto il programma degli eventi collaterali alla mostra

Massa Marittima (Grosseto). Anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta sarà possibile visitare la mostra “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento”, allestita a Massa Marittima, al Museo di San Pietro all’Orto fino al 14 luglio. Il museo sarà aperto dal martedì alla domenica con orario dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Per Pasquetta è in programma alle 17 anche una visita guidata alla mostra, al prezzo di 14 euro.

Fino al 10 aprile, proseguono inoltre tutti i mercoledì le visite guidate alle 17 e alle 18 su prenotazione, ad un costo ridotto di 8 euro grazie al contributo del Comune di Massa Marittima.

Gli eventi collaterali

Attorno alla mostra sono stati organizzati anche diversi eventi collaterali. Ecco il programma:

Domenica 7 aprile, alle 11, costo 20 euro: “Il Quattrocento mai visto“, visita guidata alla mostra sul Sassetta e visita guidata al centro storico di Scarlino e all’affresco della Crocifissione, che sarà aperto al pubblico in via del tutto eccezionale. Questo tipo di esperienza, che comprende la visita guidata alla mostra e all’affresco di Scarlino, è prenotabile tutti i sabati e le domeniche alle 11 al costo di 20 euro.

Giovedì 18 aprile, alle 17, costo 10 euro: “Componi la tua vetrata“, laboratorio didattico per bambini.

Sabato 20 aprile, alle 18, costo 15 euro, “Un brindisi con il Sassetta”, visita guidata alla mostra e a seguire aperitivo nel cortile interno del museo.

Mercoledì 1° maggio, alle 11, costo 14 euro, “Il Quattrocento a Massa Marittima, un’età sospesa tra Medioevo e Rinascimento“, visita guidata al centro storico e alla mostra.

Giovedì 16 maggio, alle 17, costo 10 euro, “Dipingere con l’oro, la tecnica dello sgraffito”, laboratorio didattico per bambini.

Sabato 18 maggio, alle 18, costo 15 euro, “Un brindisi con il Sassetta”, visita guidata alla mostra e a seguire aperitivo nel cortile interno del museo.

Sabato 8 giugno, alle 18, costo 15 euro, “Un brindisi con il Sassetta”, visita guidata alla mostra e a seguire aperitivo nel cortile interno del museo.

Giovedì 13 giugno, alle 17, costo 10 euro, “Forma e funzione delle opere”, laboratorio didattico per bambini.

Giovedì 20 giugno, alle 18, costo 35 euro, cena con delitto: investiga sul terribile omicidio consumato tra i capolavori dell’arte senese del ‘400. Evento realizzato in collaborazione con Enoteca degli Eretici.

Giovedì 11 luglio, alle 18, costo 35 euro, “Tramonti nell’arte”, visita guidata alla mostra e cena al tramonto con intrattenimento musicale alla Torre del Candeliere. Evento realizzato in collaborazione con Enoteca degli Eretici.

Giovedì 11 luglio, alle 17, costo 10 euro, i personaggi e i loro simboli, laboratorio didattico per bambini.

La mostra

La mostra vede protagonista l’arte di Stefano di Giovanni, meglio noto come il Sassetta (attivo a Siena dal 1423 al 1450), l’artista che immise i fermenti del Rinascimento nella grande tradizione trecentesca senese. In esposizione 50 opere del maestro e di altri artisti vicini a lui. La mostra prende spunto da un’opera del Sassetta esposta in modo permanente al Museo di San Pietro all’Orto: l’Arcangelo Gabriele, piccola tavola un tempo collocata fra le cuspidi di una pala d’altare. Sarà possibile ammirare anche un’importantissima “prima”, che è stata scoperta dal curatore della mostra: si tratta della Madonna con Bambino, proveniente dalla pieve di San Giovanni Battista a Molli (Sovicille), ma originariamente realizzata per una chiesa senese, probabilmente San Francesco.

L’evento espositivo è curato da Alessandro Bagnoli e organizzato dal Comune di Massa Marittima, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino, il Dipartimento Beni culturali dell’Università di Siena, la Diocesi di Massa Marittima – Piombino, la Pinacoteca nazionale di Siena, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com