Torna “Primavera a Roccastrada”: un ricco calendario di eventi alla scoperta dei sapori del territorio

Roccastrada (Grosseto). Con l’arrivo della primavera, a Roccastrada riprende la campagna di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. E’ il frutto di un’idea che è stata sperimentata lo scorso anno, quando, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni Pro Loco del territorio, è stato programmato un calendario di iniziative di promozione in un periodo dell’anno, la primavera, meno denso di eventi.

Attraverso un percorso condiviso ed un processo partecipativo che ha coinvolto tutte le sei associazioni Pro Loco del territorio, visto l’ottimo risultato in termini di presenze e di riscontri positivi dello scorso anno, sono stati programmati, anche per questa seconda edizione, una serie di eventi distribuiti sul territorio sul tema legato alla promozione dei prodotti tipici. In collaborazione con gli uffici comunali è stato programmato un calendario di eventi che, oltre a promuovere l’olio, il vino e la castagna, tipici del territorio, prevedono eventi collaterali che spaziano dalla cultura all’ambiente, con passeggiate, degustazioni ed esposizioni.

Il programma

Il calendario di eventi ed iniziative “Primavera a Roccastrada: il territorio ed i suoi sapori” avrà inizio lunedì primo aprile, Pasquetta, con la pro Loco di Ribolla che organizza “Pasquetta sul prato”: dalle 10.00 alle 16.00 una passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic con partenza dal centro Vi.Vi.Mi.

Domenica 5 maggio sarà protagonista la Pro Loco Piloni/Torniella con l’evento “La Val di Farma e i suoi sapori”: dalle 16.00 alle 19.00, nella nuova struttura polivalente di via Senese, presentazione dei prodotti tipici locali illustrati dagli stessi produttori e degustazione guidata nelle varie preparazioni.

Il tour nel territorio prosegue domenica 19 maggio quando le Pro Loco Sasso&Forte, insieme alla Pro Loco Roccatederighi, organizzeranno congiuntamente “Camminando tra i sapori”: dalle 10.00 alle 18.00 passeggiata panoramica con partenza dal parco Fonte di Vandro ed arrivo in piazzetta Senesi. Degustazioni lungo il percorso.

Sabato primo giugno sarà protagonista la Pro Loco di Sticciano con l’evento “Non solo strozzapreti…”, in occasione del quale, dalle 18.00 alle 24.00, nella struttura polivalente di via Vecchia verrà organizzata una serata di degustazione e promozione dei prodotti tipici locali allietata da uno spettacolo teatrale ed una mostra di dipinti.

Farà da chiusura il capoluogo, dove la Pro Loco Roccastrada per i giorni da venerdi 14 a domenica 16 giugno organizza “Mercantine in Poggio”: dalle 15.00 alle 24.00, nel centro storico di Roccastrada, esposizione di prodotti artigianali e riproposizione di antichi mestieri, con la presentazione di vecchi ambienti e la presenza di animali da lavoro. Intrattenimenti musicali itineranti e visite guidate nel centro storico con degustazioni alle terrazze del Collese faranno da cornice alla tre giorni.

“Con l’obiettivo di proseguire nella campagna di promozione delle attività e degli eventi che mirano a valorizzare il territorio in chiave di riscoperta dal punto di vista turistico, ambientale e delle tradizioni – dichiara l’assessore Elena Menghini -, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici di questa amministrazione, ripresi in maniera importante già da due anni con eventi legali all’olio ed al vino, abbiamo investito nuovamente sulla progettualità delle Pro Loco del territorio che, quando sono chiamate a collaborare, rispondono sempre in maniera esemplare. Sulla scorta dell’ottima esperienza dello scorso anno, quando gli eventi programmati hanno riscosso un grande successo sia in termini di presenze che di qualità dell’offerta, abbiamo deciso di ripetere quell’esperienza nel periodo primaverile, che solitamente è più carente di iniziative, anche in considerazione che le associazioni operano massicciamente nel periodo estivo con le loro sagre e feste che rivitalizzano il nostro territorio. L’invito a tutti, residenti e turisti, è quello di aderire e partecipare a queste iniziative che regaleranno la possibilità di degustare prodotti di eccellenza in un paesaggio naturale incontaminato”.