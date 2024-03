Lirica in Piazza: al via la prevendita dei biglietti

Massa Marittima (Grosseto). Inizia la prevendita dei biglietti su TicketOne e Box Office Toscana per partecipare alle tre serate di Lirica in Piazza 2024, il Festival di opera lirica del Comune di Massa Marittima, che si svolge il 3, 4 e 5 agosto, alle 21.15, in uno scenario unico come quello di piazza Garibaldi, la piazza medievale dominata dalla duecentesca cattedrale di San Cerbone.

Il programma

Lirica in Piazza 2024 apre con la “Tosca” di Giacomo Puccini il 3 agosto, per la regia di Katia Ricciarelli, seguirà la “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni il 4 agosto, con la straordinaria partecipazione dell’attore Michele Placido, che recita Giovanni Verga; gran finale il 5 agosto con “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, con note di regia a cura di Alessandro Cecchi Paone.

Quest’anno il festival rende omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte (1924/2024), attraverso la rappresentazione di due sue grandi opere. Un’opportunità unica per commemorare la vita e la carriera di uno dei più illustri compositori italiani nella storia.

Lirica in piazza è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini e la produzione a cura di Musicainsieme e Bucaneve.

“Ad agosto si rinnova l’appuntamento con una delle manifestazioni più iconiche, longeve e attese del nostro territorio; – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla cultura – Lirica in Piazza richiama ogni anno un pubblico di spettatori ampio, che va dagli amanti dell’opera lirica, molti dei quali provenienti anche dall’estero, ai neofiti del genere, desiderosi di vivere un’esperienza unica come quella che questo festival riesce ogni volta a garantire. Il Comune sta lavorando con Musicainsieme e Bucaneve nella definizione degli ultimi dettagli del programma di questa 37^ edizione”.

“Siamo particolarmente onorati di celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini, uno dei giganti della musica italiana e mondiale. – commenta il maestro Leonardo Quadrini – Con la sua straordinaria sensibilità musicale e la capacità di catturare l’essenza dell’animo umano, Puccini continua a ispirare e affascinare il pubblico di ogni generazione. In suo onore, abbiamo scelto di rappresentare due delle sue opere più iconiche: ‘Tosca’ e ‘Madama Butterfly’. Mentre la ‘Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni, seguita da una straordinaria interpretazione teatrale di Michele Placido, aggiungono un ulteriore livello di profondità e coinvolgimento a questa edizione. Insieme, questi titoli incarnano l’eccellenza artistica e la ricchezza emotiva che caratterizzano Lirica in Piazza. Che questa edizione sia un tributo vibrante e indimenticabile alla grande musica e alla passione che essa suscita in tutti noi”.

I biglietti

Prevendita dei biglietti su:

Informazioni: ufficio turistico Massa Marittima, tel. 0566.906554, e-mail lirica@comune.massamarittima.gr.it o ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it