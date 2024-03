“In viaggio con Barbero”: la frazione protagonista della trasmissione di La7

Roccastrada (Grosseto). Venerdì 22 marzo, alle 21, a Ribolla arriva il professor Alessandro Barbero per parlare di “Lavoro e schiavitù”.

È questo il titolo della conferenza – proposta da Ruvido Produzioni e realizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Comune di Roccastrada – che lo storico e divulgatore terrà nella sala dell’ex cinema di via della Libertà. La conferenza sarà registrata per una puntata della trasmissione “In viaggio con Barbero“, realizzata da Ruvido Produzioni, che verrà trasmessa su La7 in prima serata.

Con il proprio intervento Barbero porterà gli spettatori ai tempi dell’antica Roma, nella Firenze medicea e poi nell’America schiavista e nell’Irlanda impoverita, per raccontare, con la sua consueta passione, storie di oppressione e affrancamento.

Alessandro Barbero è il più popolare tra gli storici italiani. I suoi libri sono bestseller in Italia e nel mondo e le sue “Lezioni di storia” sono molto seguite dal vivo e online. Insegna Storia medievale all’Università del Piemonte orientale. Ha vinto il Premio Strega nel 1996 con il romanzo storico “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo”. Ha collaborato per molti anni con il programma Superquark di Piero Angela e ha collaborato con i programmi a.C.d.C. e Passato e presente di Rai Storia. Di recente è andato in onda su La7 con “In viaggio con Barbero”. Il suo podcast “Chiedilo a Barbero” per Chora Media è tra i più seguiti sulle principali piattaforme web.

Tra le sue molte opere per Laterza: “Carlo Magno. Un padre dell’Europa”; “La battaglia. Storia di Waterloo”; “9 agosto 378 il giorno dei barbari”; “Lepanto. La battaglia dei tre imperi”; “I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle”; “Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali”; “Caporetto”; “Dante”. Per Sellerio ha pubblicato, tra gli altri, “Il divano di Istanbul”, “Alabama” e “Brick for stone”. L’ultimo libro è “All’arme! All’arme! I priori fanno carne!” per Laterza.4

“In viaggio con Barbero”: la puntata

In compagnia di Davide Savelli, il professor Alessandro Barbero viaggerà in treno nella Maremma toscana. La meta del viaggio è la frazione di Ribolla, nel comune di Roccastrada, teatro della peggiore tragedia mineraria del dopoguerra, di cui ricorre, a breve, il settantesimo anniversario. Il 4 maggio 1954, infatti, a causa di un’esplosione di gas avvenuta nella miniera di lignite, a Ribolla trovarono la morte 43 minatori.

Durante il viaggio verranno toccati diversi argomenti legati al lavoro, certamente con una prospettiva storica, ma anche con una riflessione sugli anni più recenti, come ad esempio le dismissioni industriali, i licenziamenti collettivi e le continue morti per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Il viaggio attraverserà la zona collinare del grossetano, documenterà i contrasti di un’area oggi votata al turismo, ma che ancora conserva i resti di un’epoca in cui l’industria mineraria rappresentava la principale risorsa per la popolazione. L’itinerario toccherà stazioni fantasma, da cui si snodavano binari a scartamento ridotto per i vagoni che trasportavano minerali e minatori in quei villaggi, come Ribolla, sorti dal nulla grazie alla scoperta di ricchi giacimenti. I protagonisti della puntata incontreranno chi ancora ha memoria di un’epoca ormai lontana, raccontata straordinariamente da Luciano Bianciardi nel romanzo “La vita agra”.

“Ci riempie di orgoglio – dichiara la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – che il professor Alessandro Barbero abbia scelto un luogo della nostra regione e una sala che fa parte del nostro circuito per una conferenza sul tema del lavoro. Sarà un momento di approfondimento culturale importante, che saprà offrire al pubblico anche una chiave per leggere e interpretare il presente, oltre a un evento in grado di valorizzare il territorio e la sua storia”.

“È un vero onore ospitare a Ribolla – dichiara il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – un personaggio dal grande spessore culturale come Alessandro Barbero. Tratterà temi come quello della sicurezza del lavoro e della schiavitù, che sono argomenti decisamente attuali sui quali non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Tra l’altro il tema purtroppo è molto caro per il nostro territorio, proprio in relazione a quanto successo il 4 maggio 1954 a Ribolla, dove 43 minatori persero la vita in un tragico incidente minerario. La conferenza del professor Barbero di venerdì prossimo costituisce il primo di una serie di appuntamenti che l’amministrazione comunale organizzerà in occasione della commemorazione del settantesimo anniversario della sciagura mineraria di Ribolla che cade quest’anno”.

Biglietti

Biglietto per un posto unico al costo di 15 euro.

Per prenotazioni: cell. 338.4502169, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

La sera dello spettacolo il botteghino sarà aperto dalle ore 18.

La prenotazione è consigliata. Per informazioni: toscanaspettacolo.it o comune.roccastrada.gr.it