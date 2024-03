Tribù Nomade in concerto: omaggio ai Nomadi al teatro comunale

Boccheggiano (Grosseto). L’associazione 4 Gatti presenta Tribù Nomade, in concerto sabato 16 marzo, alle 21.15, al teatro comunale di Boccheggiano.

Ingresso ad offerta.

Il concerto

Tributo ai Nomadi con i Tribù Nomade – Nomadi Tribute Band.

Un omaggio ai Nomadi, in versione acustica, unplugged, cioè senza amplificatori, senza impianti audio potenti, ma in versione più intima, in modo che il pubblico possa non solo riascoltare i grandi successi dei Nomadi, ma anche viverne la storia e respirarne l’atmosfera. Pianoforte, chitarre acustiche, voce e nulla più.

E’ possibile prenotare il posto a sedere contattando i numeri 333.4417471 o 338.1988294 oppure tramite Messenger.