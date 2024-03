“Identità al femminile”: il programma della seconda giornata del festival

Scarlino (Grosseto). La seconda giornata del festival “Identità al femminile” è dedicato a“Educazione, cultura e creatività”.

Sabato 9 marzo sono ancora tanti gli appuntamenti della rassegna “Scarlino Oltrecielo” promossa dal Comune in collaborazione con Maurizio Vanni e la sua start up Omina.

Il programma

Gli incontri del pomeriggio saranno introdotti dalla musica della “Second line street band”: la marching band sarà al Puntone alle 10.30, a Scarlino Scalo alle 12 e nel borgo alle 14.30.

Alle 15, in sala consiliare, inizia il programma pomeridiano, tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Il primo appuntamento è dedicato alla presentazione di due libri in collaborazione con la libreria Mondadori di Grosseto. Michela Panigada dialogherà con Giovanna Ballerini ,autrice de “L’ombra dell’albero dei kaki”, pubblicato da Effigi nel 2021; Cristina Caporali invece presenterà Maura Zamola, autrice di “Donne caparbie. Donne che hanno cambiato il mondo”, pubblicato da Effigi nel 2022. Dalle 15.30 alle 16.30, nella biblioteca comunale “Carlo Mariotti” (in via Citerni, a Scarlino) saranno protagonisti i bambini dai 6 ai 10 anni: Marta Ferri si occuperà del laboratorio didattico “Sogni di ogni genere”. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0566.38555.

Nel centro storico, dalle 16.45 alle 18.15, il Teatro Studio di Grosseto proporrà una performance teatrale dal titolo “Ritratti – Passo dopo passo”, con Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Mirio Tozzini e Daniela Marretti e la partecipazione della violinista Claudia Cancellotti.

Dalle 18.30 alle 19 in sala consiliare la presidente di Insieme in Rosa onlus, Donatella Guidi, parlerà dell’associazione e delle sue finalità.

Nel borgo saranno presenti per tutto il pomeriggio gli stand enogastronomici dei negozi e ristoranti del centro storico.

Il calendario vede la collaborazione di molti partner: il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, l’associazione “Insieme in rosa”, l’associazione Kore, la scuola comunale di musica “B. Bonarelli” di Follonica, Docudonna, l’associazione Mosaika, Teatro Studio e la libreria Mondadori di Grosseto. Inoltre, alla tre giorni hanno dato il loro supporto la Provincia di Grosseto, le Commissioni pari opportunità della Provincia di Grosseto e di Scarlino.