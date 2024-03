Giornata internazionale della donna: la Commissione pari opportunità incontra gli studenti

Roccastrada (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Roccastrada, in collaborazione con la Commissione pari opportunità, propone due iniziative a Ribolla e nel capoluogo, legate al mondo femminile ed alla tematica della violenza psicologica di genere, organizzate con la presenza dei ragazzi delle scuole primarie.

Il programma

Venerdì 8 marzo, alle 10.00, a Ribolla, nei locali della Porta del Parco, la Commissione pari opportunità incontrerà i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Ribolla per letture e riflessioni, mentre il pomeriggio, alle 17.15, nei locali del Kaos Kreativo a Roccastrada, saranno incontrati i ragazzi che frequentano il centro di aggregazione e gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Roccastrada, Sassofortino e Sticciano. In questo caso gli interventi dei ragazzi saranno accompagnati dalla musica dal vivo di Jole Canelli e Giulio Pineschi. Seguirà un aperitivo di saluto.

“Quest’anno, per tenere viva l’attenzione sulla tematica dei diritti delle donne e sulla parità di genere – dichiara la vicesindaco e componente della Commissione pari opportunità Stefania Pacciani -, abbiamo voluto coinvolgere attivamente i ragazzi delle scuole primarie del territorio comunale per sensibilizzare e far passare messaggi positivi tra i giovani studenti. Con la collaborazione dell’Istituto comprensivo, abbiamo infatti chiesto ai docenti ed ai ragazzi e alle ragazze un coinvolgimento attivo, che ha portato gli stessi alla predisposizione di un lavoro di gruppo con la produzione di cartelli a tema che verranno esposti a partire da sabato 9 marzo, all’interno dell’androne del palazzo comunale”.

“La scelta di lavorare con gli studenti – prosegue la presidente della Commissione pari opportunità Eleonora Pellegrini – è motivata dal fatto che parlare con ragazzi in età adolescenziale è una grande occasione per stimolarne l’emotività e renderli consapevoli delle tematiche sulla parità di genere e sulla parità dei diritti, in una fase della loro vita in cui determinate azioni possono trovare terreno più fertile”.