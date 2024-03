“Romeo e Giulietta stanno bene!”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marrittimo (Grosseto). Venerdì 8 marzo, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, la compagnia Guascone Teatro porta in scena “Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo”, uno spettacolo liberamente ispirato alla più famosa tragedia di William Shakespeare.

In scena i tre autori e attori Andrea Kaemmerle, Anna Di Maggio e Silvia Rubes regalano al pubblico una commedia colorata e divertente, che rievoca ed onora altri grandi capolavori del Novecento, da “Giorni felici” a “Rumori fuori scena”.

Lo spettacolo

In questo spettacolo i protagonisti, Romeo e Giulietta, stanno bene, non sono morti, anzi, hanno dovuto vivere insieme per tantissimi anni, affrontando tutte le difficoltà quotidiane dovute a convivenza, lavoro, vecchiaia e modernità. Un omaggio dolcissimo all’amore lento, quello che dura, quello che sa trasformarsi da passione in esperienza. L’amore dei nostri nonni, l’amore dei resistenti. Un gioiello di comicità poetica e di ottimismo.

Biglietti

Il biglietto intero costa 10 euro, quello ridotto 8 euro

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, dalle 20.00. Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno dello spettacolo, dalle 16 alle 18.