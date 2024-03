Festa del gioco: un pomeriggio di divertimento in paese

Scarlino (Grosseto). Dopo il rinvio per il maltempo, domenica 3 marzo il Comune di Scarlino propone nuovamente la Festa del gioco. L’evento, che fa parte della rassegna “Scarlino Oltrecielo”, si terrà nella sala di Scarlino Soccorso, in via Morandi 1, a Scarlino Scalo.

Il programma

La Festa del gioco inizierà alle 15: per tutto il pomeriggio saranno a disposizione venti giochi da strada per bambini e adulti. Sono in programma poi tre spettacoli: “Alto livello”. un’esibizione senza parole tutta improntata sul fascino della figurazione, che usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli, ancora “Visioni d’incanto”, il teatro di figura con magia, sand art e ombre, in cui personaggi, storie ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse ed innovative.

Infine, spazio ai burattini e al racconto con Tante storie”, uno spettacolo in cui Alessandro Gigli, con la sua esperienza trentennale, si esibirà raccontando “La Bella e la Bestia”, “L’Uccello Grifone” e “Pinocchio”.

L’ingresso è gratuito.