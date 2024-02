“Artemisia Gentileschi, pictora caravaggesca”: Paola Paradisi presenta il suo libro

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 2 marzo, alle 17.00, sarà presentato, nella sala del Terziere di Cittanuova, a Massa Marittima, la pubblicazione di Paola Paradisi su “Artemisia Gentileschi, pictora caravaggesca”.

L’iniziativa è stata promossa dalla Torre Massetana con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e la collaborazione del Terziere di Cittanuova, la Commissione pari opportunità, il gruppo Iride.

L’incontro

Relatore dell’incontro sarà Fabio Camerini, che presenterà la pubblicazione e l’autore della pubblicazione che sarà presente per rispondere agli interventi del pubblico. Un incontro che, agli aspetti culturali e artistici, ne unisce altri dovuti al ritorno di Paola Paradisi nella sua città natale dopo una lunga assenza. Interverranno Ambra Fontani, presidente della Commissione pari opportunità, Cinzia Biondi, presidente di Iride. Moderatore dell’incontro il direttore della Torre Massetana, Angelo Soldatini.

La figura di Artemisia Gentileschi, donna del ‘600, è tornata in questi ultimi anni di grande attualità per la sua intensa vita di donna e di artista, che lega tanti temi all’attualità e alla cronache del presente. Una donna simbolo per i nostri tempi, anch’essa violentata, ma il suo esempio ci insegna che si può reagire e vincere le avversità della vita con coraggio.