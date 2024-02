“Una bella pagina di storia”: il libro sulla lotta contro i fanghi rossi presentato in Regione

Firenze. Mercoledì 14 febbraio, alle 12.30 a palazzo del Pegaso, a Firenze, presentazione del libro ‘Una bella pagina di storia – La lotta contro i ‘fanghi rossi’ di Scarlino (1971-1988)” di Flavio Agresti.

Intervengono Antonio Mazzeo, presidente dell’assemblea legislativa, Donatella Spadi consigliera regionale, Leonardo Marras assessore regionale, l’autore Flavio Agresti e l’editore Pasquale Testa.

Il libro

“Una bella pagina di storia” è il racconto appassionato della lunga lotta contro i “fanghi rossi” della Montedison di Scarlino, considerata da eminenti studiosi come la chiave di volta per la storia ambientale italiana. In prima fila ci sono stati gli operai e i tecnici dello stabilimento, i sindacati, i giovani, gli enti locali e i partiti. La lotta evitò il disastro ecologico nel Tirreno senza compromettere la continuità produttiva degli impianti industriali, dimostrando che ambiente e sviluppo possono convivere se c’è la volontà di riconsiderare la finalità del ciclo economico.