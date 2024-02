“Scatta un selfie con il teschio d’artista”, al via il contest: come partecipare

Scarlino (Grosseto). Si chiama “Scatta un selfie con il teschio d’artista” il nuovo contest promosso dal Comune di Scarlino.

Questa volta sono protagoniste le installazioni artistiche “The Skull Parade”, che da alcuni giorni si trovano in vari punti del territorio scarlinese all’interno della rassegna “Scarlino Oltrecielo. La bellezza che accoglie”. Le opere arrivano dalla Fondazione Carnevale di Viareggio e sono dedicate al Carnevale, ma soprattutto al gioco, al colore e alla vita.

Come partecipare

Ed ecco tutte le “regole” per partecipare al contest. Chiunque potrà scattarsi un selfie con uno dei teschi d’artista e inviare la foto all’indirizzo comunicazione@comune.scarlino.gr.it oppure un messaggio alla pagina Facebook del Comune di Scarlino. L’immagine dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione firmata alla pubblicazione della stessa, in caso di minori occorrono le firme di entrambi i genitori. Le foto saranno raccolte fino alla mezzanotte del 13 febbraio. Da mercoledì 14 febbraio tutte le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Scarlino e quella che otterrà più like entro la mezzanotte del 16 febbraio avrà due biglietti omaggio alla sfilata del Carnevale di Viareggio di domenica 18 febbraio.

Non saranno prese in considerazione le fotografie arrivate oltre la mezzanotte del 13 febbraio: con le foto dovranno essere indicati i riferimenti dell’autore (nome, cognome e numero di telefono o mail).