“Scarlino Oltrecielo”: ecco la prima festa in piazza dedicata al Carnevale

Scarlino (Grosseto). Nuovo appuntamento per la rassegna “Scarlino Oltrecielo. La bellezza che accoglie”, promossa dal Comune di Scarlino con il supporto dello storico dell’arte e museologo Maurizio Vanni.

Il primo evento, mercoledì 31 gennaio, con la presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Maria Lina Marcucci, ha inaugurato il ricco programma che durerà fino a fine aprile.

E adesso è tempo di divertimento, soprattutto per i bambini, con una festa dedicata al Carnevale, che si terrà giovedì 8 febbraio in piazza Garibaldi (a Scarlino) dalle 15.30. A intrattenere grandi e piccoli ci sarà Carlo Dee (nella foto) in versione cosplayer e non solo: grazie alla collaborazione con gli esercenti del borgo, saranno allestiti dei banchetti dedicati alle tradizioni culinarie maremmane. L’ingresso è gratuito.

«L’incontro con la presidente Marcucci – racconta il sindaco Francesca Travison – è stato coinvolgente ed emozionante: ascoltare la sua storia e soprattutto il racconto del suo percorso all’interno della Fondazione Carnevale Viareggio ha arricchito sicuramente tutti i presenti. Perché cultura è, e deve essere, anche divertimento, allegria, condivisione. Ed è questo il nostro obiettivo per il mese di febbraio: con Maurizio Vanni abbiamo creato un calendario di eventi dedicato alle famiglie e alla comunità locale. Giovedì 8 febbraio saranno i bambini i veri protagonisti della festa, così come martedì 13 e sabato 24 febbraio».

Intanto nel territorio comunale sono ancora presenti le installazioni artistiche del progetto “The Skull Parade”: i cinque teschi d’autore sono stati realizzati dai carristi viareggini e rappresentano un’apertura verso la vita, una riflessione sul passato e uno sguardo al futuro. Le opere sono state anche protagoniste della rassegna Milano Design City 2020 e sono esposte ancora oggi all’interno della Cittadella del Carnevale di Viareggio.