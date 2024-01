“Lettera a Eichmann”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Sabato 3 febbraio la compagnia Teatro dell’Elce torna al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo con lo spettacolo “Lettera a Eichmann”, da “Noi figli di Eichmann” di Günther Anders.

All’indomani della condanna e dell’esecuzione di Adolf Eichmann – uno dei principali esecutori materiali dell’Olocausto, processato in Israele nel 1961 – il filosofo tedesco Günther Anders scrive una lettera al figlio, Klaus Eichmann, esortandolo a fare i conti con la sua eredità morale. Una riflessione sulle problematicità, i rischi di ripetizioni della storia e i pericoli per l’umanità che la tragedia dell’Olocausto ci ha lasciato in eredità.

Dopo il successo dello spettacolo presentato lo scorso anno, “Little Boy”, la compagnia torna in scena a Monterotondo Marittimo con un progetto speciale, in cui parole, musica e illustrazioni si contaminano, dando vita a un reading sonorizzato per la voce di Marco Di Costanzo, il suono di Andrea Pistolesi e le illustrazioni live di Pilar Roca.

Le immagini illustrate dal vivo arricchiscono la dimensione sonora originale, aggiungendo una componente visiva in cui i disegni, realizzati in diretta, dialogano con parole e musica in un gioco di rimandi e di amplificazioni continue.

Informazioni

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, dalle 20.00. Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno dello spettacolo, dalle 16 alle 18.