Nuovo appuntamento con “Incontri in farmacia”: il programma

Massa Marittima (Grosseto). Nell’ambito del progetto “Incontri in farmacia”, ideato dal Consiglio di Amministrazione della Massa Marittima Multiservizi srl, si terrà sabato 20 gennaio alle 16.15, nella sede della farmacia comunale di Massa Marittima in via Gramsci 7/C, la seconda conferenza a cura del chiarissimo professor Gino Fornaciari, dal titolo “Una tragedia medicea: la morte per malaria della Granduchessa Eleonora di Toledo (moglie di Cosimo I) e dei suoi figli”.

Alla serata parteciperanno anche responsabili ed esponenti del progetto/rete “Le Vie dei Medici – Museo diffuso en plein air”.

Il professor Gino Fornaciari si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, specializzato alla Scuola di Anatomia patologica, è professore ordinario emerito di Storia della Medicina e Paleopatologia. Dal 2004 al 2008 è stato direttore scientifico del progetto “Medici”, nel corso del quale sono state esplorate le tombe granducali nelle cappelle medicee della basilica di San Lorenzo a Firenze per uno studio paleopatologico completo della famiglia dei Medici nel periodo del Principato.

