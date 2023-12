“Libri resistenti”: Patrizia Scapin presenta “Le donne dell’alta Maremma”

Torniella (Grosseto). Si chiude domani, sabato 30 dicembre, il ciclo di presentazioni “Libri resistenti“, a cura dell’associazione Festival Resistente, con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione di Isgrec, Anpi, Legambiente e i circoli Arci della provincia di Grosseto.

Il programma

Alle 17, al circolo Arci di Torniella, (in piazza del Popolo), Patrizia Scapin racconta il suo “Le donne dell’alta Maremma” insieme a Luciana Rocchi. Introduce Anna Pacchierotti, presidente della biblioteca del circolo Arci di Torniella.

L’impegno femminile nel movimento di liberazione nazionale fu massiccio, ma poche donne ne videro riconosciuto il merito a guerra finita. Per molto tempo il loro ruolo è stato etichettato come “contributo”, un’espressione che non rende piena giustizia dell’apporto femminile alla Resistenza.

Fu invece una partecipazione attiva e ramificata in tutti gli ambiti della lotta: dallo scontro armato, all’approvvigionamento, dall’assistenza sanitaria alla trasmissione di informazioni, al trasporto di armi e munizioni fino all’organizzazione di scioperi contro le restrizioni alimentari, il carovita e il mercato nero.