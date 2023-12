Divertimento e musica in paese per celebrare l’arrivo del 2024: il programma

Gavorrano (Grosseto). Il Capodanno 2023 a Bagno di Gavorrano inizia in piazza Mariotti a partire dalle 16 con la scuola di circo e uno spettacolo di giocoleria luminosa del gruppo Syn Circus, che lascerà a bocca aperta grandi e bambini. E, per finire, sarà offerta a tutti la merenda.

Dalle 22.30 prenderà vita l’evento che trasformerà Bagno di Gavorrano in una grande festa di luci e musica per salutare il 2023 ed accogliere con allegria il 2024.

I dj suoneranno le hits più amate, spaziando dagli anni ’80 alla musica rap, dall’elettronica agli anni ’90 fino alla trap.

Aprirà la serata il dj Luca Carrara, noto per aver lavorato con molti artisti degli anni ’80, come Sandy Marton, Tracy Spencer, Tony Esposito, Alan Sorrenti, Gazebo, e che da oltre 20 anni anima le piazze per il 31 dicembre.

Alle 23.55 Luca Carrara, insieme alle istituzioni, procederà al conto alla rovescia per accogliere il nuovo anno e continuerà a far ballare il pubblico fino all’1, lasciando poi il palco a dj Gabryel, che selezionerà fino a tarda notte le ultime hit adatte al palato del pubblico più giovane.

Gabriele Agus, in arte dj Gabryel, è originario di Bagno di Gavorrano ed è uno dei dj dello storico Tartana.

Il Comune ricorda che, per la sicurezza di tutti e per consentire la riuscita della serata, sono state disposte delle modifiche alla circolazione stradale, come meglio indicato al link https://www.comune.gavorrano.gr.it/images/documenti_atti/ordinanze/2023/ordinanza_capodanno.pdf.

“È un piacere per me e per la mia amministrazione aver organizzato questo evento – commenta il sindaco Stefania Ulivieri -. Dopo anni di pandemia e di ristrettezze, sarà una gioia poter riempire le strade di Bagno di Gavorrano con musica, balli e convivialità. Si ringraziano gli uffici coinvolti che hanno abbracciato questo progetto con il nostro stesso entusiasmo e che si sono prodigati per l’organizzazione”.