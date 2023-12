Il presepe vivente arriva in paese: protagonisti oltre venti figuranti

Scarlino (Grosseto). La rassegna “Natale a Scarlino” entra nel vivo: sabato 23 dicembre, nel borgo storico, è in programma un evento da non perdere. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la ProScarlino, inizia alle 16 ed è ad ingresso gratuito.

Il programma

Ed ecco il programma: in piazza San Martino ci sarà la rappresentazione del presepe vivente con figuranti e un mercatino dell’artigianato. Più di venti figuranti metteranno in scena la natività in una scenografia costruita ad hoc dalla Pro Scarlino.

E non solo: in piazza Garibaldi ci saranno Valentina Toni alla voce, Raffaele Pallozzi al pianoforte, Luca Tonini al contrabbasso. Una formazione nata quest’anno, composta da musicisti del territorio, con una grande formazione musicale e all’attivo grandi collaborazioni artistiche. Per l’occasione i tre musicisti si esibiranno in un repertorio che spazierà dal classico americano natalizio, alla musica internazionale d’oltre oceano toccando anche qualche brano del cantautorato italiano. E non potevano mancare gli esercenti di Scarlino con i loro stand gastronomici ricchi di tantissime specialità natalizie.

«Vogliamo ringraziare tutti i volontari e tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del calendario natalizio – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Un ringraziamento anche al nostro parroco Don Josè, che ci ha dato un grande supporto. Invitiamo tutti a partecipare perché sarà veramente un evento da non perdere».

Alle 20.30 la giornata si conclude con la tombolata al circolo Arci.