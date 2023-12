La Repubblica di Frigolandia sbarca in paese: iniziativa dedicata a Frigidaire

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Ci sono tanti modi di celebrare le festività natalizie. Il collettivo Libere Arti e Pensiero di Monterotondo Marittimo ha deciso di scambiarsi gli auguri organizzando per sabato 23 dicembre una serata dedicata a Frigidaire, la storica rivista culturale italiana di fumetti, rubriche, inchieste giornalistiche, musica e altro.

Sarà l’occasione per ascoltare Vincenzo Sparagna, suo direttore e fondatore, che racconterà un periodo storico molto importante, parlerà di Andrea Pazienza e della Repubblica di Frigolandia, un progetto e manifesto culturale e artistico fondato nel 2005, ma già pensato e concepito nel 1985 dallo stesso Sparagna assieme ad Andrea Pazienza e dalla redazione di Frigidaire (da cui il nome del progetto), nel comune di Giano dell’Umbria.

“La musica non può mancare in una serata così importante, patrocinata dal Comune di Monterotondo Marittimo, e chi meglio dei Sandalo Rock può fare la colonna sonora di un evento importante e molto evocativo – si legge in una nota degli organizzatori –? La serata è a offerta e gli introiti saranno destinati a Frigolandia”.