“Sei qui ma non ti sento”: Hanka Biondi presenta il suo libro

Scarlino (Grosseto). La rassegna “Un viaggio tra le pagine” è arrivata all’ultimo appuntamento: sabato 16 dicembre protagonista il libro di Hanka Biondi, “Sei qui ma non ti sento” (2022, Portoseguro).

Il ciclo di incontri letterari è promosso dal Comune di Scarlino, dalla cooperativa Itinera con il supporto dell’associazione Kore. L’incontro è alle 17 nella biblioteca “Mariotti” (in via Citerni, centro urbano capoluogo) e l’ingresso è libero. A parlare con l’autrice del libro sarà l’assessore alla cultura, Michele Bianchi.

La trama

Ed ecco la sinossi del libro: Harry non ha mai ricevuto dai suoi genitori l’amore che avrebbe meritato. Fortunatamente, quando incontra Jason, appena bambino, la sua esistenza si riempie di tutto ciò che gli è sempre mancato. La loro è una storia particolare che inizia nell’infanzia e poi sboccia definitivamente nell’adolescenza. Solo che poi ci pensa la vita a mischiare di nuovo le carte e a sconvolgere per sempre l’esistenza dei due ragazzi. Allora Harry decide di scrivere una lettera. Una lettera in cui ripercorrere i momenti più importanti del loro amore, con la speranza di fissare per sempre quello che è stato.

Hanka Biondi

Hanka Biondi, nata a Pisa, è una giovane scrittrice emergente che vive a Gavorrano, per lei la narrazione di storie è una vera e propria passione. Le parole nella sua vita diventano arte, ovvero la massima forma espressiva per esprimere un messaggio, un’emozione, come l’amore e le sue mille forme, la bellezza ed i misteri della vita, la fragilità dell’essere umano. Per Biondi la vita non è bianco o nero, ma ha milioni di sfumature che riesce a trasmettere grazie ai suoi libri.